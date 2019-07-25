Serra vai ofertar moradia para mulheres vítimas de violência

Violência contra a mulher Crédito: Divulgação

Serra, Audifax Barcelos, sancionou uma lei, de autoria do vereador Stefano Andrade (PHS), que garante 5% do total de moradias populares às vítimas de violência e que sofreram tentativa de crime de feminicídio. Mulheres vítimas de violência na Serra passaram a ter direito a uma espécie de cota das moradias populares que são doadas pela prefeitura em programas habitacionais. O prefeito da, Audifax Barcelos, sancionou uma lei, de autoria do vereador Stefano Andrade (PHS), que garante 5% do total de moradias populares às vítimas de violência e que sofreram tentativa de crime de feminicídio.

As mulheres precisarão apresentar boletim de ocorrência e devem ser moradoras da Serra há mais de três anos, além de serem dependentes financeiramente do cônjuge. A secretária de Habitação da Serra, Cristiane Stem, afirma que o objetivo do projeto é ajudar as vítimas de violência a serem independentes economicamente e a romperem o ciclo de violência.

"O que a gente escuta a todo momento é que as mulheres que são economicamente financeira dependentes desse companheiro tem com um dos pontos que atrapalham elas se libertarem dessa situação de violência é não terem uma moradia. Então, a Prefeitura, por entender que a mulher precisa desse apoio, sancionou a lei para a mulher dar o seu pontapé inicial e recomeçar sua vida com dignidade", destaca.

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Ainda segundo a secretária ficará à cargo da Assistência Social o primeiro contato com essas mulheres que desejarem o benefício.

"A porta de entrada para essas mulheres são os Cras. Cada região possui um Cras. O Cras tem um atendimento com a assistente social, que vai acolher essa mulher, que está fragilizada, em um momento difícil e com dificuldade de se abrir", explica.