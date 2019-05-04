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Oportunidade

Serra realiza casamento gratuito para mais de mil casais

O município da Serra realizará, no dia 27 de julho, casamento comunitário no Pavilhão de Carapina
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:33

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:33

Casamento gratuito para mais de mil casais na Serra Crédito: Pixabay
Já pensou em casar sem precisar investir toda a poupança? Esta pode ser a grande oportunidade: é que o município da Serra realizará, no dia 27 de julho, um casamento comunitário e gratuito no Pavilhão de Carapina. Na ocasião, mais de mil casais apaixonados poderão trocar as tão sonhadas alianças.
> Pedra Azul e Pico da Bandeira: noivos escolhem cenários de sonhos no ES
O sábado contará com cerimônia ecumênica, ou seja, de culto universal, sem religião definida, banda e maquete de bolo para fotos. Uma festa completa! 
E para participar, basta que o interessado compareça ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) mais próximo entre segunda-feira (6) e o dia 31 de maio, onde receberão a lista de documentos necessários para a concretização do matrimônio.
> Amante aciona a Justiça para reconhecimento de união estável; entenda

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