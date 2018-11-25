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Dói no bolso

Serra: Prejuízo com furtos de fios de iluminação chega a R$ 1,6 milhão

Segundo a prefeitura, mais de 20 mil metros de cabos elétricos foram repostos no município em 2018

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 19:33
Rodovia do Contorno, na Serra, é uma das que mais sofrem com furtos de cabos de energia Crédito: Divulgação/PMS
Os furtos de fios de iluminação pública na Serra já geraram um prejuízo de mais de R$ 1,6 milhão no município da Serra em 2018. De acordo com a Secretaria de Serviços da Serra, quase 20 mil metros de cabos elétricos em redes subterrâneas e aéreas foram repostos no município neste ano.
Segundo a prefeitura, os furtos acontecem, principalmente, na Rodovia do Contorno, BR-101, Rodovia Serra Jacaraípe, Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, Rodovia Audifax Barcelos, Reta do Aeroporto e em algumas praças dos bairros da Serra.
Para evitar novos furtos, a secretaria está substituindo as fiações subterrâneas por cabos aéreos na intenção de dificultar a ação dos bandidos.
É difícil controlar esses furtos, nós pedimos que a população nos avise, sempre, ao perceber que estão roubando a fiação, explica o secretário de Serviços da Serra, Igor Elson B. de Almeida.
O secretário orienta, ainda, que a qualquer hora do dia ou da noite, se alguém notar o movimento estranho, com carros ou caminhões, que não estejam identificados como prestadora de serviço da concessionária de energia, que ligue para a polícia através do telefone 190.

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