Serra: Prejuízo com furtos de fios de iluminação chega a R$ 1,6 milhão

Rodovia do Contorno, na Serra, é uma das que mais sofrem com furtos de cabos de energia Crédito: Divulgação/PMS

Os furtos de fios de iluminação pública na Serra já geraram um prejuízo de mais de R$ 1,6 milhão no município da Serra em 2018. De acordo com a Secretaria de Serviços da Serra, quase 20 mil metros de cabos elétricos em redes subterrâneas e aéreas foram repostos no município neste ano.

Segundo a prefeitura, os furtos acontecem, principalmente, na Rodovia do Contorno, BR-101, Rodovia Serra Jacaraípe, Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, Rodovia Audifax Barcelos, Reta do Aeroporto e em algumas praças dos bairros da Serra.

Para evitar novos furtos, a secretaria está substituindo as fiações subterrâneas por cabos aéreos na intenção de dificultar a ação dos bandidos.

É difícil controlar esses furtos, nós pedimos que a população nos avise, sempre, ao perceber que estão roubando a fiação, explica o secretário de Serviços da Serra, Igor Elson B. de Almeida.