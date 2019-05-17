Serra foi onde mais choveu nesta sexta-feira no ES

Chuva na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online

A frente fria trouxe chuva ao Espírito Santo e já registra acumulados em alguns municípios capixabas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, nas últimas 24 horas os dados mostram que o local em que mais choveu foi na Serra, com 58 milímetros, seguido de Anchieta, com 50,6 mm, e Piúma, com 44, 2 mm.

Também na lista de maiores registros de chuva estão Alfredo Chaves, com 30,4 mm, Guarapari, com 23, 13 mm, Castelo, 16,61 mm, Itapemirim, 15,84 mm, e Rio Novo do Sul, 15,2 mm. Outros municípios tiveram acumulados abaixo de 15 mm e nenhuma ocorrência foi registrada, como afirma a Defesa Civil Estadual.

Motoristas registram alagamento na BR 101, na Serra

FRENTE FRIA SEMIESTACIONÁRIA

Caracterizada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) como semiestacionária, quando quase não há deslocamento, a frente fria que paira sobre o ES fez com que institutos meteorológicos registrassem alertas para chuvas volumosas em todas as regiões pelo menos até o próximo domingo (19).

A previsão do tempo para esta sexta-feira (17), segundo o Incaper, informa que deve chover a qualquer hora e a temperatura permanece amena durante o dia. Ainda assim, a chuva é mais frequente na faixa leste do Estado. O tempo se mantém dessa forma até este sábado (18) e, domingo (19), o dia fica nublado e probabilidade de chuva a qualquer momento.

ENTENDA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO



