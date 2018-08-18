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Disputa

Serra e Vale brigam na Justiça por danos de vazamento de óleo

O óleo misturado ao esgoto e à água da chuva inundou as casas de 16 famílias que vivem às margens da lagoa, no bairro Hélio Ferraz, na Serra, em 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 00:54

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 00:54

Aparecida Maduro Martins, mora na rua Pau Brasil, em Hélio Ferraz, teve sua casa invadida por óleo que escapou da Vale Crédito: Vitor Jubini
Após quatro anos de um derramamento de óleo que atingiu a lagoa Pau Brasil, que fica no limite entre Vitória e Serra, a Justiça tenta definir se a Vale terá que pagar a multa de R$ 4,6 milhões aplicada pela prefeitura da Serra por danos ambientais.
Segundo o município, o vazamento foi provocado por fortes chuvas que caíram em 2014. O produto transbordou do reservatório da Estação de Tratamento de Efluentes Oleosos (ETEO) da Vale, que não apresentava à época um sistema de controle de evasão que pudesse impedir o ocorrido.
O óleo misturado ao esgoto e à água da chuva inundou as casas de 16 famílias que vivem às margens da lagoa, no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Elas tiveram que ser retiradas às pressas e foram encaminhadas para um abrigo da prefeitura.
 
Choveu torrencialmente naquele 30 de outubro. As famílias foram removidas para o abrigo mas, mesmo depois de limpar suas casas, ainda não puderam voltar, pois havia um cheiro muito forte de produto químico, lembra a secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Galvão.
NA JUSTIÇA
No dia seguinte, a prefeitura multou a mineradora em R$ 4,6 milhões. A Vale, então, recorreu no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, mas perdeu e foi inscrita em dívida ativa. Depois disso, a empresa entrou na Justiça contra o município questionando a multa, conta a secretária.
Galvão afirma que uma primeira perícia já foi feita no âmbito desse processo, que constatou que, de fato, houve um vazamento. Agora fomos surpreendidos com esse pedido de outra perícia questionando se a Serra de fato foi atingida, afirma.
Segundo o município, desde 2012, uma lei estadual anexou os bairros Hélio Ferraz e Bairro de Fátima ao município da Serra. As famílias que foram afetadas estavam no município da Serra, até porque só há ocupação nas margens da lagoa na serra, explica.
Um perito designado pela Justiça irá ao local na segunda-feira (20) para fazer uma nova análise.
MARCAS
Na beira da lagoa, moradores convivem até hoje com as marcas da enchente. Minha casa encheu com o óleo e a parede ficou descascada. Como vivo com pouco dinheiro, nunca consegui fazer uma reforma", afirmou a estudante de técnico de enfermagem Ivania José Bravim, de 32 anos.
A vizinha de Ivania, a dona de casa Almerinda Martins, 42, também tem a casa marcada pelo vazamento. Tive que ir com meus três filhos para um abrigo. Depois não conseguia voltar por conta do cheiro, lembra.
Lagoa Pau Brasil, em Helio Ferraz, foi invadida por óleo que escapou da Vale Crédito: Vitor Jubini
Ambas afirmam ter recebido da mineradora uma geladeira, material de limpeza e uma cesta básica. Entrei na Justiça contra a Vale. Eu não perdi só uma geladeira, eu perdi tudo.
Questionada pela reportagem, a mineradora Vale afirmou por meio de nota que exerce seu direito de defesa das multas que considera indevidas por questões legais ou técnicas. A empresa informou ainda que não comenta processos judiciais em andamento.

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