Semana Santa: 50 mortos em acidentes nas estradas federais do ES

De acordo com a PRF, houve uma redução de 11% no número de acidente, quando comparado ao mesmo período em 2018. A mesma operação, no ano passado, registrou 854 acidentes. A queda no número de acidentes, em especial os graves, refletiu positivamente na redução do total de mortos. Neste ano os acidentes foram responsáveis por 50 mortes no trânsito – redução de 28% em relação ao mesmo feriado do ano passado, quando foram registrados 70 óbitos.