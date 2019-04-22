Semana Santa: 50 mortos em acidentes nas estradas federais do ES

No feriado da Semana Santa foram registrados 759 acidentes, com 962 feridos e 50 mortos nas rodovias federais do Espírito Santo. Embora ainda sejam altos, os números contabilizados entre 18 e 21 de abril são os menores já registrados no Estado nos últimos 12 anos. Ao todo, 109.324 veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal durante os quatro dias de operação.
De acordo com a PRF, houve uma redução de 11% no número de acidente, quando comparado ao mesmo período em 2018. A mesma operação, no ano passado, registrou 854 acidentes. A queda no número de acidentes, em especial os graves, refletiu positivamente na redução do total de mortos. Neste ano os acidentes foram responsáveis por 50 mortes no trânsito – redução de 28% em relação ao mesmo feriado do ano passado, quando foram registrados 70 óbitos.
Ultrapassagem irregular e excesso de velocidade
As fiscalizações resultaram em 35.077 autuações. Como nos últimos anos, ultrapassagem irregular e excesso de velocidade foram foram as infrações mais registradas. Foram 4.665 ultrapassagens indevidas e 75.800 imagens capturadas pelos radares fotográficos por excesso de velocidade.
Também foram autuados 980 condutores por alcoolemia, 26% a mais que em 2018. O número de crianças sendo transportadas em desacordo com a legislação também subiu 9%, 512 flagrantes deste ano contra 470 no ano anterior.