Instituto Federal do Espírito Santo Crédito: GZ

Além da Ufes , o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) também foi alvo dos cortes anunciados pelo Ministério da Educação (MEC). Caso seja confirmado o contingenciamento de 38% da verba para custeio, algo em torno de R$ 24 milhões dos R$ 64 milhões programados para o ano, a instituição não consegue se manter. Pelas contas, com o dinheiro disponível só dá para funcionar até setembro.

É o que afirma o reitor do Ifes, Jadir Pela, diante do corte imposto à instituição pelo governo federal. Segundo ele, o instituto já vem fazendo ajustes em suas despesas há pelo menos três anos, reduzindo gastos com manutenção e segurança e, por isso, não tem mais de onde cortar. “Não fecharemos o ano se essa medida não for reavaliada”, ressalta.

Your browser does not support the audio element. Sem verba, Ifes só funcionará até setembro

Na área de segurança, por exemplo, Jadir conta que já reduziu postos de vigilância, retirou armamento e até deixou áreas sem o profissional, como ações de contenção de despesas.

Viemos reduzindo o que era possível para garantir o funcionamento mínimo. Estamos fazendo o nosso dever de casa e, de repente, o governo chega com um corte de 38% como se nada tivesse sido feito até o momento. Se o corte for mantido, a situação se torna insustentável. Em setembro, por aí, a gente para. Simplesmente não teremos como encerrar o ano Jadir Pela, reitor do Ifes

Questionado sobre o que significa efetivamente parar, o reitor é enfático: “não vamos funcionar.”

Jadir Pela observa que, além do ensino propriamente dito que atende 35.664 alunos, o Ifes mantém campus agrícola, animais e uma série de outras atividades.

“Atendemos diversos públicos. Do Proeja (programa voltado à educação de jovens e adultos) ao mestrado. Formamos professores - 20% das ofertas estão no Ifes, especialmente de licenciaturas. Imagine se o Ifes não tiver condições financeiras de se manter, quantos serão afetados por esse corte do governo federal”, aponta.