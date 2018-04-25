Sem porte de arma, 42 agentes da guarda estão fora das ruas de Vitória

Agente municipal com porte de arma vencido exibe o coldre vazio: administração não renovou documentação Crédito: Fernando Madeira

A Guarda Municipal de Vitória está com 42 agentes comunitários fora das ruas desde março. O motivo é o porte de arma vencido que impossibilita a saída de agentes dos pátios, segundo informação do Sindicato das Guardas Municipais e Agentes de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates).

O presidente do Sigmates, Eduardo Amorim, explica que a Guarda Municipal de Vitória é formada por dois grupamentos: os agentes comunitários, que andam armados, e os agentes de trânsito, que não têm essa autorização. O município possui 237 agentes que possuem porte de arma. Esse déficit nas ruas corresponde a 17% do efetivo da Guarda Municipal comunitária. Eles estão cumprindo o horário de trabalho nos pátios no Centro e em Goiabeiras.

É um prejuízo para toda a população de Vitória. São profissionais que deveriam estar ajudando a reduzir a criminalidade. Nós estamos perdendo pessoas qualificados nas ruas, disse.

O presidente acrescenta que o Estatuto das Guardas Municipais diz que, em capitais, a guarda municipal deve ser armada. No entanto, há uma portaria interna do Executivo que estabelece em uma dupla de agentes apenas um esteja armado. Mesmo com essa portaria nós entendemos que não devem ir para as ruas desarmados porque ficariam impedidos de executar as tarefas sem os equipamentos que precisam no dia a dia, disse.

RENOVAÇÃO

O porte de arma deve ser renovado de dois em dois anos. Para a renovação, a Prefeitura Municipal de Vitória precisaria contratar uma empresa para fazer o exame psicotécnico. O laudo do agente aprovado no teste é encaminhado para a Polícia Federal, que dá autorização para que o Executivo renove o porte dos funcionários. O trâmite demora cerca de 45 dias.

O presidente do sindicato alega que o vencimento do porte de arma ocorreu pela falta de planejamento da Prefeitura de Vitória e diz que essa não foi a primeira vez. O Executivo deixou o porte de arma vencer para tomar providências. Nós queremos que esse problema seja sanado, se não tiver planejamento continuará ocorrendo. É como esperar o gás acabar para comprar a botija, finaliza.

VINTE VIATURAS DA FROTA ESTÃO PARADAS NO PÁTIO

Um outro problema que tanto os agentes comunitários como os agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória estão enfrentando é a falta de viaturas. Segundo o presidente do Sindicato das Guardas Municipais e Agentes de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates), Eduardo Amorim, de 34 veículos, apenas 14 estão em funcionamento e 20 estão paradas no pátio da base da guarda.

Fila de viaturas paradas no pátio da base da Guarda Municipal de Vitória: muitos veículos estão com problemas mecânicos Crédito: Fernando Madeira

Entre estas, segundo Amorim, são 20 viaturas para a fiscalização de trânsito, mas apenas oito estão indo para as ruas. Já para os agentes comunitários o número é ainda menor: das 14 disponíveis, só seis estão em funcionamento. Ele afirma que a maioria dos problemas que os veículos apresentam são mecânicos e que não estão sendo resolvidos tanto nos carros mais novos como nos antigos.

O veículo dá condições para que o serviço seja mais efetivo. A Prefeitura de Vitória diz que o serviço está sendo resolvido aos poucos, mas não está na velocidade que a instituição precisa, comenta.

COMUNIDADE

Quem já está sentido os reflexos dos problemas que ocorrem com a Guarda Municipal de Vitória são moradores e comerciantes da Capital. O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, diz que tem percebido a redução de rondas feitas em Jardim Camburi.

A guarda ajuda diretamente na segurança do bairro, mas não estou vendo a ronda ser feita pelos agentes. Espero que a prefeitura tome providências para adquirir mais viaturas e dê condições aos agentes que desempenham um bom trabalho, diz.

O presidente da Associação Comercial e de moradores da Praia do Canto, César Saade, compartilha da mesma opinião de Enock. Ele diz que o efetivo da guarda comunitária está reduzido na Praia do Canto e isso aumenta a sensação de insegurança. A guarda comunitária eu não tenho visto com frequência, já os agentes de trânsito estão com mais frequência. Eu acredito que a Polícia Militar não tem efetivo suficiente para cuidar do bairro, a guarda é um auxílio para eles. Precisamos mais do trabalho ostensivo. Se há menos carro e agentes, a prevenção não será possível, acrescenta.

Porte deve ser resolvido até o fim do mês

O secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, admite que 42 agentes estão com o porte de arma vencido. Ele acredita que o problema seja resolvido até o final deste mês.

O secretário afirma que isso ocorreu por um atraso na licitação que precisou ser refeita para a contratação da empresa que faria a aplicação do exame psicotécnico. O que ocorreu foi um problema burocrático que precisa ser evitado. A abertura do processo ocorreu em dezembro do ano passado e a contratação foi feita no dia 19 de março. Os exames foram feitos entre os dias 21 e 23 de março e protocolados na Polícia Federal no dia 6 de abril. Espero que até o final do mês iremos resolver a situação, explica.

No entanto, o secretário alega que os agentes não estão parados. Como dois agentes podem trabalhar estando um armado e outro não, eles estão na rua acompanhados e trabalhando em locais de menor risco, como em parques. Eles também atuam com armas não letais, como cacetete e armas de choque, acrescenta.

VEÍCULOS

Em relação as viaturas, o secretário alega que há um projeto de renovação da frota. No ano passado, foram adquiridas duas para os agentes comunitários e cinco para os agentes de trânsito. Esse ano serão mais 10 para o primeiro e cinco para o segundo.