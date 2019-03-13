Sem dinheiro, Ufes reduz vigilância em Goiabeiras

Os estudantes de Arquitetura Felipi, Larissa e Luiza dizem que a insegurança no campus aumentou Crédito: Fernando Madeira

A crise financeira que a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) atravessa há pelo menos três anos, potencializada pela crise fiscal sofrida pelo governo federal, atinge também a segurança no campus de Goiabeiras, em Vitória. Um convênio firmado entre a universidade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) e a Polícia Militar no ano passado previa a designação de 66 militares da reserva para atuar no local. No entanto, sem ter como arcar com a contrapartida financeira, só cerca de 20 atuam no local, segundo informações obtidas por A GAZETA.

O convênio com a Sesp e a PM, firmado em julho do ano passado, tinha como objetivo disponibilizar militares da reserva remunerada para atuação na segurança do perímetro e das instalações da Ufes. A universidade deveria pagar pelo reforço R$ 9.846.256,88 divididos em dois anos de vigência, ou seja, R$ 4.923.128,44 por ano. Quando foi anunciado, o governo do Estado afirmou que seriam cedidos 120 PMs reserva para os quatro campi.

Segundo a Sesp, 117 militares foram autorizados a atuarem dentro da universidade. No entanto, a secretaria salientou que cabe à Ufes gerenciar quando e como esses militares devem atuar. “A responsabilidade de distribuição do efetivo nos campi e treinamento dos policiais ficam a cargo da própria Ufes, assim como a responsabilidade de fiscalização do serviço prestado”, afirmou a Sesp por meio de nota.

Questionada sobre quantos policiais militares que de fato atuam dentro dos campi, a Ufes informou que não responderia “por motivo de segurança”. Na mesma nota, a universidade afirma que o efetivo de seguranças e policias no local será ampliado ainda neste primeiro semestre sem, novamente, precisar quantas pessoas vão atuar nessa função.

MEDO

Gabriel e Patrique ainda não viram PMs no campus Crédito: Fernando Madeira

Os casos de roubos e furtos ocorridos ao longo de 2018, inclusive em sala de aula, no campus da Ufes em Goiabeiras, mudaram a rotina dos estudantes de Arquitetura, mesmo curso da estudante atacada nesta terça-feira (12). “As aulas acabam às 18 horas e o prédio fecha às 21 horas. Entre esse período de três horas não fica mais ninguém aqui. É um deserto. Tem muita gente que nem é estudante. A gente não vê policiamento por aqui”, desabafa o estudante Felipi Moreno, de 24 anos.

Felipi está no décimo período do curso e narra as mudanças no comportamento dos alunos ao longo dos anos. “Estamos aqui há algum tempo e vemos as transformações do próprio prédio. Antes tinha mais policiamento e o pessoal ficava até mais tarde. A cantina funcionava, as salas ficavam abertas. Agora não tem mais cantina, tem poucos policiais e quando dá 18 horas escurece o pessoal vai embora porque não tem estrutura para ficar aqui”, conta.

Para Luiza Lacerda, muitos desistiram de estudar à noite e se reunir para produção de trabalhos em grupo após as aulas. “Percebemos claramente o quanto mudou a apropriação das pessoas do espaço público, do prédio. As pessoas ficavam mais aqui. Ficava todo mundo fazendo trabalho até tarde e nos sentíamos seguros. Além de um espaço de estudo era um espaço de convivência”, lamenta a estudante.

Em ronda feita por A GAZETA no campus ontem, foram visualizados cinco PMs no local.