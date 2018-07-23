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Nova Rosa da Penha

Sem água, moradores fecham Contorno em Cariacica

Cesan afirma que carros-pipa serão disponibilizado para os casos mais urgentes. Confira lista de bairros afetados

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 14:55
Moradores de Cariacica fazem protesto por falta de água em bairros desde a última quinta-feira (19) Crédito: Internauta/Gazeta Online
Moradores de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, interditaram o quilômetro 287 da Rodovia do Contorno, BR-101, em protesto contra a falta de água desde a última quinta-feira (19) na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco 101, concessionária que administra a via, estiveram no local para acompanhar a situação.
Os manifestantes incendiaram pneus e o tráfego ficou retiro até às 14h07. Não há informações sobre quantas pessoas participaram da manifestação. O cobrador Jacimar Loureiro dos Santos, de 32 anos, é morador de Nova Rosa da Penha I e, apesar de não estar no protesto, reclama sobre a completa falta de água nos bairros.
"Eu moro com minha esposa e minha filha de quatro anos e estamos só com a água que tem na geladeira. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) falou sábado (22) a tarde que a água ia voltar domingo (23), mas não voltou. Todo mundo tentou chamar carro-pipa, segundo eles, vão tentar disponibilizar isso hoje", afirma.
CESAN
O diretor operacional da Cesan, Luiz Cláudio Víctor Rodrigues esclareceu, em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (veja abaixo), que há um problema operacional desde Nova Rosa da Penha até Cariacica Sede e fala sobre os carros-pipa, que segundo ele, serão disponibilizados.
"Nós estamos com um problema operacional na distribuição de água nos bairros que compreendem a região de Nova Rosa da Penha até Cariacica Sede. Isso vem ocorrendo desde sábado (22). Nós estamos com as nossas equipes em campo para diagnosticar e solucionar o problema. Enquanto isso, estamos disponibilizando carros-pipa à população para atender os casos mais urgentes", afirma.
Luiz Cláudio afirma que toda a equipe está trabalhando para resolver a situação e que pretendem entregar o serviço ainda nesta segunda-feira (23). O diretor de operações conclui ainda que a frota de carros-pipa de Cariacica foi reforçada e que os caminhões estão nos bairros para atender aos casos mais urgentes.
"Esse diagnóstico começou sábado (22) e fomos para o reservatório com as equipes. No reservatório, que fica em Nova Rosa da Penha, está cheio, mas a água não está chegando até as casa. Isso significa que ela está sendo obstruída ou que há um vazamento, mas qualquer resposta que eu der agora será especulação", explica o diretor.
Confira a lista de bairros afetados pelo problema de distribuição de água
Nova Rosa da Penha I e II
Nova Esperança
Vila Progresso 
Padre Mathias
Vila Merlo
Cariacica Sede
Parte de Porto de Cariacica
São João Batista
Santa Luzia

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