Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrosão

Segunda Ponte: MP vai investigar falta de manutenção do DER

Decisão foi tomada após denuncias feitas pelo Crea e que foram publicadas na imprensa

Publicado em 

08 fev 2019 às 21:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 21:16

Crédito: Marcelo Prest
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) instaurou um inquérito para investigar o Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo (DER), por conta de irregularidades e a falta de manutenção na Segunda Ponte. Em portaria publicada nesta quinta-feira (7), o órgão afirma que levou em consideração relatórios feitos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea) e todas as matérias feitas pela imprensa sobre o documento, de 2017.
Entre os problemas constatados estão corrosão no concreto da base ponte, além de danos em juntas de dilatação, que apresentavam abertura maior do que o normal.
> Um ano após laudo que aponta riscos, DER promete obras
Ainda segundo consta na portaria do MPES que instaurou a investigação, a decisão pelo inquérito tomou como base que "a Segunda Ponte está com sua estrutura comprometida, apresentando risco aos que nela transitam".
O órgão afirma solicita que o DER apresente, entre outras coisas, a abrangência de sua responsabilidade na manutenção da Segunda Ponte e a manifestação acerca dos graves fatos trazidos no laudo de vistoria técnica do Crea.
Segunda Ponte - MP vai investigar falta de manutenção do DER
Ao Conselho, o MPES pede que encaminhe eventuais laudos de vistoria realizados na Segunda Ponte após o ano de 2017, bem como, seja informado se as deficiências estruturais noticiadas podem gerar um colapso imediato ou próximo da estrutura da Segunda Ponte, devendo ser expressamente declarado de há risco iminente à vida.
O DER foi procurado e afirmou que ainda não foi notificado da decisão. Em matéria publicada no Gazeta Online na terça-feira (5), o departamento informou que as situação das juntas já foi corrigida e que outras obras seriam feitas até o fim deste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Segunda Ponte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados