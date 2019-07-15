Sedu absolve um dos professores acusados de assédio na Serra

De acordo com a estudante, de 17 anos, o professor fez comentários a respeito do corpo e da aparência dela, chamando a adolescente de princesa e linda. Em depoimento à Comissão, a aluna disse que demonstrou desconforto com os elogios, o que levou o professor a questionar à adolescente se ela não se achava bonita, pois tinha um corpo bonito, na opinião dele. A mesma estudante também denunciou outro professor da escola, alvo das primeiras acusações.