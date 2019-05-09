Secretário de Segurança do ES é contra facilitação de porte de armas

Armas expostas para venda Crédito: Shutterstock

decreto presidencial, e mostra-se preocupado com as consequências da medida implementada pelo governo de Jair Bolsonaro. Para ele, o foco para combater a violência deveria ser a adoção de políticas públicas que desarmem o criminoso, em vez de armar a população. O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, é contrário à flexibilização do porte de armas, como previsto no, e mostra-se preocupado com as consequências da medida implementada pelo governo de Jair Bolsonaro. Para ele, o foco para combater a violência deveria ser a adoção de políticas públicas que desarmem o criminoso, em vez de armar a população.

Quanto menos arma de fogo circulando, melhor para a sociedade. Acredito que armas devem ser usadas por agentes públicos que, pela natureza de sua função, têm porte. Não deveríamos caminhar para facilitar muito. Prefiro estabelecer políticas que possibilitem à polícia e ao poder público desarmar os criminosos

gratificar policiais por apreensão de armas que, segundo o secretário, terá validade até o final do atual governo. A premiação depende do tipo de apreensão feita, variando neste ano de R$ 342,17 a R$ 1.026,51. Outra medida, que deverá ser implementada ainda no primeiro semestre, é a criação de uma delegacia especializada para investigar o comércio ilegal de armas - a Desarme. No Espírito Santo, uma das estratégias foi a publicação de um decreto parapor apreensão de armas que, segundo o secretário, terá validade até o final do atual governo. A premiação depende do tipo de apreensão feita, variando neste ano de R$ 342,17 a R$ 1.026,51. Outra medida, que deverá ser implementada ainda no primeiro semestre, é a criação de umapara investigar o comércio ilegal de armas - a Desarme.

O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Roberto Sá observa que, além de deter os criminosos que portam armas e retirá-las de circulação, é necessário apurar melhor a comercialização. "Em 80% dos homicídios, o criminoso utilizou arma de fogo. Mas a estratégia não pode ser só apreender porque o cara que vende, vai continuar vendendo, traficando. Precisamos investigar a rota de armas clandestinas", sustenta.

O secretário diz que é preciso também entender como essas operações criminosas ocorrem no Estado para atacar o problema na origem. Para tanto, está sendo feito um levantamento a fim de identificar, entre outros aspectos, as principais armas em circulação, onde ocorrem as apreensões e locais com maior incidência de homicídios dolosos (com intenção). Roberto Sá aponta que já foi possível estabelecer, por exemplo, que grande parte desses assassinatos é registrada nas mesmas áreas em que é feita a maioria das apreensões.

Nossa posição é a de definir ações para desarmar o criminoso. Até porque tem uma coisa que sempre digo: mesmo os policiais, que são treinados e têm arma como instrumento de trabalho diário, se surpreendidos em um roubo, podem ter a arma roubada e até perderem a vida. Então é muito preocupante que as pessoas, que não têm esse perfil, também passem a andar armadas e o criminoso usar o fator surpresa a favor dele