Barragem aérea da Minas Gongo Soco, em Barão de Cocais Crédito: Google Maps

Rio Doce pode ser atingido pelos rejeitos de minério da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, em caso de rompimento do reservatório. A informação foi confirmada pela Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Para se ter ideia, a cidade onde a mina está localizada faz parte da Bacia do Rio Doce, mas afastada da calha principal do rio.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Minas, em caso de rompimento, os mananciais diretamente afetados serão o Córrego Barão de Cocais/São João, que deságua no Córrego Morro do Queimado, até chegar no Rio Santa Bárbara. Após isso, pode atingir o Rio Piracicaba e o Rio Doce, que está há 195,2 km do local da barragem.

Your browser does not support the audio element. Secretaria afirma que Rio Doce pode ser atingido se talude romper

De acordo com a Vale, o talude norte da cava da mina pode se romper a qualquer momento até o próximo sábado (25).

Embora o Rio Doce esteja na rota da lama, o diretor administrativo-financeiro do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), Geraldo Avancini, ressalta que desta vez o impacto não seria tão grave quanto o de 2015, época do rompimento da barragem de Mariana

“Caso haja o rompimento, a quantidade de rejeitos que deve chegar ao Rio Doce será bem menor se comparada com a tragédia em Mariana”, declarou.

TRAJETO

Segundo Avancini, vários fatores podem influenciar a quantidade de rejeitos que pode chegar ao Espírito Santo, como a distância, a chuva e as duas hidrelétricas que estão no caminho até o Rio Doce.

O diretor do Sanear destacou também que mesmo que os rejeitos cheguem ao Espírito Santo, não será necessário suspender o abastecimento de água do município, já que estudos apontam que será possível tratar a água para fornecer a população.

Avancini também explicou que após o rompimento da mina em Barão de Cocais, os rejeitos devem demorar, no mínimo, 15 dias para chegar no Rio Doce em Colatina.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) está monitorando as ações dos órgãos de controle no estado mineiro, porém, o governo diz que ainda é prematuro afirmar que o manancial capixaba será atingido.

De acordo com a Seama, vários fatores podem interferir ou interromper a chegada da lama ao Rio Doce em caso de rompimento da barragem. Por nota, a secretaria explicou que a distância do barramento até o Rio Doce é de aproximadamente 200 km, o que seria um obstáculo para a chegada da lama.

Disse também que o volume do rejeito deve ser considerado. Além disso, segunda a Seama, no trajeto possível dos rejeitos existem duas outras barragens de produção de energia elétrica que poderiam contribuir para o impedimento do possível fluxo até o Rio Doce.