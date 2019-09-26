'Se Deus quiser me levar, estou pronto', diz pai de estudante morta

Pai identificou que corpo encontrado em Vitória é da filha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

"Se Deus quiser me levar, estou pronto. Já perdi a minha vida". É com essas palavras que o pai de Karoline Vitória Souza Nascimento, de 15 anos, manifesta a dor pela morte da filha.

Na tarde desta quarta-feira (25), amigos e familiares da vítima fizeram um protesto na BR 101 , em Jardim Tropical, na Serra , pedindo justiça e respostas quanto ao andamento das investigações sobre o caso. "Queremos uma resposta da Justiça e que ela identifique os culpados. Está difícil demais. Não desejo isso a ninguém, nem ao meu pior inimigo. Se estou forte, é porque tenho amigos", desabafa Vanderclei Nascimento, de 39 anos.

O corpo da adolescente foi encontrado enrolado em um lençol às margens da rodovia Serafim Derenzi , em Vitória , por volta das 5h desta segunda-feira (23). Ele tinha perfurações de bala e marcas de lesões.

O pai relata não saber o que teria motivado o crime, já que Karoline tinha boas relações com a família, colegas e com a própria comunidade do entorno. "Ela disse que iria na casa de uma amiga. Demos um voto de confiança e jamais poderia imaginar que aquela seria a última vez a vê-la. Minha filha era o meu xodó, meu primeiro amor. A definição de felicidade real", declara emocionado.

Vanderclei contou ainda que Karoline saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, Serra, no último sábado (21), dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Conforme combinado, ela deveria voltar no dia seguinte. Entretanto, para a angústia da família, a adolescente não retornou no domingo (22).

Os pais tentaram contato pelo telefone, mas esse só indicava que estava desligado. Ficamos igual uns loucos, ela não atendia o telefone, já dava desligado, e passamos a nos desesperar ainda mais. Ligamos para a colega que dormiria e disse que Karoline não havia ido à casa dela.

Na segunda-feira (23), ele decidiu denunciar o desaparecimento à polícia e quando estava a caminho da unidade policial, recebeu a foto do corpo encontrado por um vigilante.

INVESTIGAÇÕES

Protesto na BR 101, Serra, contra a morte de Karoline Vitória Nascimento Crédito: Kaique Dias

Polícia Civil , por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), apura a morte da adolescente. Diligências estão em andamento e oitivas foram realizadas. No entanto, nenhum suspeito foi detido e os agentes não descartam nenhuma linha de investigação.

O exame cadavérico foi feito no corpo da vítima e o resultado é aguardado para apontar as causas da morte.