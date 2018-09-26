São Lucas: 10 anos depois, penúltima etapa de obra ainda vai começar

Após 10 anos do anúncio do início da obra do Hospital Estadual São Lucas, a penúltima etapa começará nesta segunda-feira (1). Será construído um novo bloco com 43 leitos, além da implantação de um heliponto. A conclusão desta parte do projeto está prevista para o final de 2020. O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (25).
Dos novos leitos, serão 21 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 12 de semi-intensivo e 10 de Recuperação Pós-Anestésico (RPA), que não existe na unidade. Atualmente, são 175 leitos distribuídos no hospital. A área total de construção da obra será de 3.835,56 metros quadrados.
O valor desta nova será de R$ 25.317.220,85, sendo o contrato assinado com a empresa JL Construções Civis S/A de R$ 16.845.252,93, e o valor da compra de equipamentos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de R$ 8.471.967,93. O instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) será responsável pelo gerenciamento dos serviços.
Segundo o Secretário de Estado de Saúde, Ricardo Oliveira, o recurso do Tesouro Estadual está reservado. Ele acrescentou que após a conclusão da obra o número de cirurgias vai ampliar de 500 para 800 por mês e o número de internação na UTI irá dobrar, passando de 1618 para 3218 por mês.
A obra irá garantir atendimento mais humanizado à população. Vai melhorar a prestação de serviços para os usuários daquele hospital. Vamos criar um bloco que vai facilitar a Urgência e Emergência, reduzindo o tempo de atendimento e aumentando o número de cirurgias, destacou.
ATRASO
As obras anunciadas para começar nesta segunda-feira (1) tinham previsão de execução em julho deste ano. No entanto, o secretário justificou que houve problemas na licitação. Teve uma questão judicial envolvendo o processo licitatório, disse.
O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) acrescentou, por meio de nota, que durante o processo de licitação tiveram questionamentos feitos pelas empresas participantes, permitindo a homologação e contratação neste mês de setembro.
As obras do Hospital São Lucas foram divididas em cinco blocos, sendo esta a quarta etapa. Deveriam ser começadas em 2008, mas a primeira etapa começou em 2010, contemplando a ampliação do Hospital Estadual São Lucas, passando pela construção do prédio-garagem da Avenida Vitória e terceira contemplava a reforma do prédio antigo do hospital. Ainda falta a última etapa: a construção do estacionamento. A previsão inicial do orçamento é de R$ 45 milhões, sendo que já foram gastos R$ 40.280 milhões.