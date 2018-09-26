São Lucas: 10 anos depois, penúltima etapa de obra ainda vai começar

As obras doSão Lucas foram divididas em cinco blocos, sendo esta a quarta etapa. Deveriam ser começadas em 2008, mas a primeira etapa começou em 2010, contemplando a ampliação do Hospital Estadual São Lucas, passando pela construção do prédio-garagem da Avenidae terceira contemplava a reforma do prédio antigo do hospital. Ainda falta a última etapa: a construção do estacionamento. A previsão inicial do orçamento é de R$ 45 milhões, sendo que já foram gastos R$ 40.280 milhões.