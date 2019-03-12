Rota da Fé: Vila Velha terá transporte de turistas pelo mar

Uma das embarcações das Ecobalsas fez oficialmente o primeiro passeio turístico no dia 1 de setembro, com convidados Crédito: Divulgação

O percurso, que poderá ser iniciado na Praça da Papa ou na Prainha , em Vila Velha, deverá ser inaugurado ainda no final de abril e poderá custar por volta de R$ 5, sendo que a embarcação terá capacidade para transportar até 50 pessoas. A ideia principal é a de fomentar o turismo e ampliar a projeção visual que se tem dos municípios envolvidos.

De acordo com o Secretário Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Almeida, "o projeto é voltado ao turismo náutico. Estamos aproveitando o que temos de bonito, como é o canal da baía de Vitória, a chegada a Vitória e Vila Velha, por uma perspectiva diferente, olhando as cidades pelo mar. Acreditamos que o turista deva se encantar com esta oportunidade", descreveu.

AUTORIZAÇÃO

Apesar de já existir acordo da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) com a Ecobalsas, Vila Velha veio a formalizar a Rota apenas nesta segunda. O município ficará encarregado de realizar a acessibilidade do pedestre até o píer.

"Será instalado na Praia um flutuante que será cedido, no período de comodato, pela Ecobalsas. A PMVV se compromete a fazer a acessibilidade do pedestre a ele. Teremos uma passarela que funciona como uma ponte até o flutuante em si, o qual terá quatro metros de largura por oito de comprimento. A passarela levará do passeio público até o flutuante", relatou.

De acordo com o Secretário, a partir da assinatura do termo, a empresa Ecobalsas terá o compromisso de procurar os órgãos de controle da atividade naval, como a Capitania dos Portos, para, em contato com eles, proceder à licença para operar.

HORÁRIO DAS MISSAS

A previsão da rotatividade das viagens estará diretamente relacionada aos horários de celebração das missas, que ocorrem tanto no Convento da Penha quanto na Igreja do Rosário, na Prainha. São em torno de oito missas durante o dia, a partir de 6h30 da manhã até 19h30. "A gente espera que durante todo o dia, nesses horários específicos, tenhamos o fluxo de turistas aproveitando para interagir com a cidade", comentou André.

AQUAVIÁRIO

O aquaviário foi um compromisso assumido pelo novo governo durante a campanha eleitoral. Neste sentido, diante da nova rota a ser inaugurada, há quem possa vislumbrar a possibilidade de retomada do sistema já para este ano. No entanto, o secretário deixa claro que a estrutura montada para o projeto turístico não deve suportar as necessidades de um transporte de massa.

"Para um transporte público de massa, com volume maior de passageiros, não é a estrutura adequada para uma embarcação em que vão até 300 pessoas, por exemplo, que precisaria de estrutura física mais robusta. Esta estrutura atenderá bem o objetivo que temos hoje, como transporte turístico. É objetivo nosso expandir para outras rotas. Mas essa estrutura específica será para atender ao fluxo de turistas", finalizou.