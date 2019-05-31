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Trânsito

Rodovia José Sette passa a ter binário a partir da próxima terça (04)

O trânsito no trecho entre a praça de Itacibá e a subida de Tucum será em mão única no sentido Cariacica Sede
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

31 mai 2019 às 15:43

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 15:43

Rodovia José Sette passa a ter binário a partir da próxima terça (04) Crédito: Caíque Verli
Às vésperas da implantação do sistema binário na rodovia José Sette, no trecho entre a Praça de Itaciba e a subida de Tucum, em Cariacica, moradores e motoristas reclamam que ainda falta sinalização e pedem resolução para um problema antigo da comunidade que é a ausência de estacionamento na via. 
A partir da próxima terça-feira (4), o trânsito no trecho entre a praça de Itacibá e a subida de Tucum será em mão única no sentido Cariacica Sede. A implantação do binário faz parte das obras de ampliação da Rodovia José Sette.
O acesso a Itacibá para os motoristas que vierem de Tucum passará a ser pelas ruas São Jorge e São João, que serão mão única.
Rodovia José Sette passa a ter binário a partir da próxima terça
A pista da José Sette nesse trecho foi recapeada e está sem buracos. Mas ainda faltam placas indicando melhor como serão essas mudanças. O Sineu Machado, taxista, diz que o trânsito está confuso."As ruas deram uma melhorada, só que está tudo bagunçado. Até agora, não sei qual é o sentido de que", afirma.
O eletricista Gilberto Peres também diz que ainda não entendeu as mudanças no bairro. "Está confuso ainda porque tem muita rua que não está certa com as placas. A gente não sabe qual que vai e qual que vem. Mudou muita coisa", reclama.
O eletricista Gilberto Peres reclama de falta de informação sobre as mudanças na região da José Sette Crédito: Caíque Verli
Luiz César Maretto, diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), explicou que as últimas placas serão instaladas somente nesta segunda-feira (03) para não confundir o motorista por agora, mas garantiu que o órgão manteve contato com a comunidade para detalhar as mudanças.
Sobre a falta de vagas para estacionar, o diretor falou que o governo vai disponibilizar para a prefeitura um terreno para que sirva de estacionamento em Itacibá. O espaço terá aproximadamente 70 vagas e deve ser concluído até o final do ano. "Hoje não tem estacionamento. A José Sette mão e contramão nunca teve estacionamento e não tem como ter. Tem 7,8 m de largura. Cada veículo precisa de 3,5 m de faixa, ou seja sobram 80 cm. Não tem como. A solução é arrumar esse estacionamento que muito possivelmente, já tratamos com a prefeitura, será rotativo que é muito bom para o comércio", analisa Maretto.
Esse terreno era de uma escola antiga que tinha sido demolida. Além disso, o governo está desapropriando três casas ao lado para ampliar o espaço do estacionamento. 
As obras na José Sette se arrastam desde 2011, quando foi firmado o primeiro contrato. E o prazo de entrega era 2013. Em 2014 o contrato foi rescindido. Entre 2014 e 2016, por falta de recursos, o trecho foi incluído entre as obras que tiveram que ser paralisadas. Em 2016, o atual contrato foi assinado.

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