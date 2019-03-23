Rodovia ES 010 é liberada após ressaca na Serra

ES 010 foi interditado no final da tarde desta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução

O trecho da rodovia ES 010 , na Serra , interditado na tarde da última sexta-feira (22), foi liberado no início da tarde deste sábado (23). Em decorrência da forte ressaca que atingiu diversas praias do litoral do Estado, o trânsito do trecho da rodovia estadual que fica na altura da Praia de Capuba precisou ser desviado para dentro do bairro.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) , a equipe de engenheiros esteve no local na manhã deste sábado para avaliar possíveis danos e realizou, em conjunto com a prefeitura do município, a limpeza da via lavando a pista, já que a ressaca jogou areia e pequenas pedras no asfalto.

De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, as ondas atingiram as pedras, o que poderia acarretar em riscos de invasão à pista. "Apesar de a via principal estar interditada desde ontem, há uma rota para desvio à esquerda, que dá acesso ao bairro", informou.

INTERDIÇÃO

Defesa Civil da cidade. A interdição duraria até que o mar se acalmasse e a via fosse limpa. A rodovia foi interditada na altura da Praia de Capuba no final da tarde desta sexta-feira (22). Motoristas que costumam passar pela região precisaram mudar a rota e passar por dentro do bairro, porque as duas vias foram interditadas pelada cidade. A interdição duraria até que o mar se acalmasse e a via fosse limpa.

De acordo com a prefeitura, guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito, por se tratar de uma rodovia estadual.

A reportagem do Gazeta Online acionou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) responsável pela rodovia na última sexta. O órgão apenas informou que "a interdição foi realizada pela Prefeitura da Serra".

A Prefeitura da Serra reforçou que a interdição foi feita para evitar acidentes, já que a maré estava alcançando a via, inclusive trazendo pedregulhos.