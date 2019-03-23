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Ondas

Rodovia ES 010 é liberada após ressaca na Serra

Devido as ondas fortes que atingiam as pedras e estavam jogando areia na pista trânsito foi desviado, mas voltou a ser liberado na tarde deste sábado (23)

Publicado em 23 de Março de 2019 às 20:12

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

23 mar 2019 às 20:12
ES 010 foi interditado no final da tarde desta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução
O trecho da rodovia ES 010, na Serra, interditado na tarde da última sexta-feira (22), foi liberado no início da tarde deste sábado (23). Em decorrência da forte ressaca que atingiu diversas praias do litoral do Estado, o trânsito do trecho da rodovia estadual que fica na altura da Praia de Capuba precisou ser desviado para dentro do bairro.
Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a equipe de engenheiros esteve no local na manhã deste sábado para avaliar possíveis danos e realizou, em conjunto com a prefeitura do município, a limpeza da via lavando a pista, já que a ressaca jogou areia e pequenas pedras no asfalto. 
De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, as ondas atingiram as pedras, o que poderia acarretar em riscos de invasão à pista. "Apesar de a via principal estar interditada desde ontem, há uma rota para desvio à esquerda, que dá acesso ao bairro", informou.
INTERDIÇÃO 
A rodovia foi interditada na altura da Praia de Capuba no final da tarde desta sexta-feira (22). Motoristas que costumam passar pela região precisaram mudar a rota e passar por dentro do bairro, porque as duas vias foram interditadas pela Defesa Civil da cidade. A interdição duraria até que o mar se acalmasse e a via fosse limpa.
> Ressaca causa destruição nas praias do Espírito Santo
De acordo com a prefeitura, guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito, por se tratar de uma rodovia estadual.
A reportagem do Gazeta Online acionou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) responsável pela rodovia na última sexta. O órgão apenas informou que "a interdição foi realizada pela Prefeitura da Serra".
A Prefeitura da Serra reforçou que a interdição foi feita para evitar acidentes, já que a maré estava alcançando a via, inclusive trazendo pedregulhos.
"A liberação será avaliada pelo DER, responsável pela rodovia. O órgão já foi acionado pela Defesa Civil da Serra, assim como a Defesa Civil Estadual. A EDP também foi acionada para avaliar os postes do local. No momento, agentes da guarda da Serra estão no local orientando o desvio por dentro do bairro Capuba até o que o DER avalia se a interdição continuará ou não".

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