Reunião na segunda deve definir novo valor da passagem em Vila Velha

Após o Governo do Estado anunciar que a tarifa do Sistema Transcol vai passar de R$ 3,40 (valor atual) para R$ 3,75 nos dias úteis, a Prefeitura Municipal de Vila Velha informou nesta sexta-feira (11) que terá uma reunião na próxima segunda (14), às 10 horas, para deliberar sobre o realinhamento nos preços na tarifa das linhas de ônibus do sistema de transporte municipal, da linha Sanremo.
A reunião será na sede da Prefeitura, em Coqueiral de Itaparica; o último reajuste, que aconteceu em maio de 2017, foi de 26,25%, e o valor deveria passar de R$ 3,20 para R$ 3,40 equiparando o valor da passagem ao do Sistema Transcol, mas como o prefeito Max Filho não homologou o reajuste, a passagem permanece congelada desde o ano passado.
O Conselho Municipal de Transporte é um órgão independente do Poder Executivo formado por representantes da Câmara Municipal, Conselho Comunitário, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Rodoviárias, Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo, estudantes e PMVV.
OS VALORES DO TRANSCOL
A passagem de ônibus na Grande Vitória vai fiacr R$ 0,35 mais cara já a partir deste domingo (13).
Dias úteis: passagem passou de R$ 3,40 para R$ 3,75
Domingos e feriados: de R$ 2,95 para R$ 3,25
Bike GV: de R$ 1,70 para R$ 1,85
Seletivos de Vila Velha, Cariacica e Viana: de R$ 5,70 para R$ 6,05
Seletivos da Serra: de R$ 6,25 passam para R$ 6,65
Seletivos de Jacaraípe e Praia Grande: passam de R$ 6,60 para R$ 7,05