Reunião na segunda deve definir novo valor da passagem em Vila Velha

A reunião será na sede da Prefeitura, em; o último reajuste, que aconteceu em maio de 2017, foi de 26,25%, e o valor deveria passar de R$ 3,20 para R$ 3,40 equiparando o valor da passagem ao do Sistema Transcol, mas como o prefeito Max Filho não homologou o reajuste, a passagem permanece congelada desde o ano passado.