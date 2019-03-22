Ressaca causa destruição nas praias do Espírito Santo

Conceição da Barra Crédito: Internauta/Gazeta Online

Com o alerta de ressaca da Marinha do Brasil emitido na última quarta-feira (20), e a possibilidade de formação de ondas de até quatro metros na costa do Espírito Santo, algumas regiões litorâneas do ES já foram afetadas pela força do mar. Além da água chegar a invadir uma avenida em Anchieta, um restaurante teve parte da estrutura destruída, em Conceição da Barra, durante a madrugada desta quinta-feira (21).

A advogada Mayane Barreira Vasconcelos Martins, de 32 anos, é filha dos donos do restaurante, onde também trabalha, e que foi atingido por fortes ondas. Parte do estabelecimento, incluindo a área do bar e do restaurante, acabou cedendo mesmo com uma barreira de contenção paliativa.

"Nós colocamos uma contenção paliativa, com areia e cimento, mas não tivemos condições de por pedras. O restaurante funcionou durante todo o verão e iríamos voltar a abrir ele na Semana Santa, mas, infelizmente, uma ressaca levou tudo", disse Mayane.

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A família tem o restaurante há 15 anos e esta foi a primeira vez que sofreu com a ação do mar. A filha acredita que a recuperação não seja possível e que, com o alerta emitido sobre a ressaca, esperavam que algo pudesse acontecer.

"A gente estava esperando, mas nunca estamos preparados. Muitos sonhos e muitas lembranças estão sendo levados pelo mar", desabafou.

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OUTROS PONTOS ATINGIDOS

Anchieta

Além de Conceição da Barra, moradores registraram a ressaca do mar em outros pontos do litoral capixaba. Em Anchieta, uma mulher filmou, impressionada, ondas altas invadindo a estrada e atingindo carros.

O internauta Jonas Pereira também registrou a ação do mar.

Ponta da Fruta

Em Ponta da Fruta, as imagens feitas por um internauta do Gazeta online mostra a maré muito alta atingindo casas construídas à beira mar.

Comércios da região, próximos à orla da praia, também foram atingidos pela água. O morador Alexandre Magno disse que o problema é frequente e tem se agravado com o passar dos anos.

"Gostaríamos que o Governo e a Prefeitura fizessem intervenções para melhorar a situação caótica da Ponta da Fruta, que é acontece há anos. No verão, conseguimos atrair vários turistas e agora, com as chuvas, a destruição vem novamente", afirma.

O pesgador Genildo Barbosa também relata que os moradores e comerciantes sofrem grandes prejuízos com a chegada da ressaca. "É difícil evitar prejuízos. As casas e os estabelecimentos sempre são atingidos. O que eu posso fazer é retirar meu barco do mar para não perdê-lo", desabafou.

Técnicos da Defesa Civil de Vila Velha realizaram uma vistoria no local na manhã desta sexta-feira (22) e não foi registrado nenhuma ocorrência de maior gravidade. Observou-se apenas que a água atingiu edificações já danificadas pela ação do movimento das marés em outras ocasiões. Na parte da tarde, a maré começou a baixar e o órgão continua monitorando a área.

Nova Almeida

Na praia de Nova Almeida, o mar atingiu a calçada de uma casa próxima da areia e impressionou pescadores.

Crédito: Internauta/Gazeta Online

Jacaraípe

Em Jacaraípe, na Serra, a ressaca atingiu quintais de residências e ocasionou erosões em Capuba, próximo à orla da praia. A Defesa Civil do município interditou o trecho para evitar possíveis acidentes. O desvio está sendo feito dentro do bairro.

Meaípe

Na praia de Meaípe, em Guarapari, as ondas derrubaram parte do asfalto e barreiras de contenção.

Outros balneários atingidos foram a Praia do Morro e Areia Preta. A Defesa Civil informou que o mar está bastante agitado.

A aposentada Dione Abreu Barreto Rodrigues, de 71 anos, gravou ondas próximas a calçadas e muros prédios da orla da Praia da Areia Preta.