Com o alerta de ressaca da Marinha do Brasil emitido na última quarta-feira (20), e a possibilidade de formação de ondas de até quatro metros na costa do Espírito Santo, algumas regiões litorâneas do ES já foram afetadas pela força do mar. Além da água chegar a invadir uma avenida em Anchieta, um restaurante teve parte da estrutura destruída, em Conceição da Barra, durante a madrugada desta quinta-feira (21).
A advogada Mayane Barreira Vasconcelos Martins, de 32 anos, é filha dos donos do restaurante, onde também trabalha, e que foi atingido por fortes ondas. Parte do estabelecimento, incluindo a área do bar e do restaurante, acabou cedendo mesmo com uma barreira de contenção paliativa.
"Nós colocamos uma contenção paliativa, com areia e cimento, mas não tivemos condições de por pedras. O restaurante funcionou durante todo o verão e iríamos voltar a abrir ele na Semana Santa, mas, infelizmente, uma ressaca levou tudo", disse Mayane.
Ressaca causa destruição nas praias do Espírito Santo
A família tem o restaurante há 15 anos e esta foi a primeira vez que sofreu com a ação do mar. A filha acredita que a recuperação não seja possível e que, com o alerta emitido sobre a ressaca, esperavam que algo pudesse acontecer.
"A gente estava esperando, mas nunca estamos preparados. Muitos sonhos e muitas lembranças estão sendo levados pelo mar", desabafou.
Ressaca causa destruição nas praias do Espírito Santo
OUTROS PONTOS ATINGIDOS
Anchieta
Além de Conceição da Barra, moradores registraram a ressaca do mar em outros pontos do litoral capixaba. Em Anchieta, uma mulher filmou, impressionada, ondas altas invadindo a estrada e atingindo carros.
O internauta Jonas Pereira também registrou a ação do mar.
Ponta da Fruta
Em Ponta da Fruta, as imagens feitas por um internauta do Gazeta online mostra a maré muito alta atingindo casas construídas à beira mar.
Comércios da região, próximos à orla da praia, também foram atingidos pela água. O morador Alexandre Magno disse que o problema é frequente e tem se agravado com o passar dos anos.
"Gostaríamos que o Governo e a Prefeitura fizessem intervenções para melhorar a situação caótica da Ponta da Fruta, que é acontece há anos. No verão, conseguimos atrair vários turistas e agora, com as chuvas, a destruição vem novamente", afirma.
O pesgador Genildo Barbosa também relata que os moradores e comerciantes sofrem grandes prejuízos com a chegada da ressaca. "É difícil evitar prejuízos. As casas e os estabelecimentos sempre são atingidos. O que eu posso fazer é retirar meu barco do mar para não perdê-lo", desabafou.
Técnicos da Defesa Civil de Vila Velha realizaram uma vistoria no local na manhã desta sexta-feira (22) e não foi registrado nenhuma ocorrência de maior gravidade. Observou-se apenas que a água atingiu edificações já danificadas pela ação do movimento das marés em outras ocasiões. Na parte da tarde, a maré começou a baixar e o órgão continua monitorando a área.
Nova Almeida
Na praia de Nova Almeida, o mar atingiu a calçada de uma casa próxima da areia e impressionou pescadores.
Jacaraípe
Em Jacaraípe, na Serra, a ressaca atingiu quintais de residências e ocasionou erosões em Capuba, próximo à orla da praia. A Defesa Civil do município interditou o trecho para evitar possíveis acidentes. O desvio está sendo feito dentro do bairro.
Meaípe
Na praia de Meaípe, em Guarapari, as ondas derrubaram parte do asfalto e barreiras de contenção.
Outros balneários atingidos foram a Praia do Morro e Areia Preta. A Defesa Civil informou que o mar está bastante agitado.
A aposentada Dione Abreu Barreto Rodrigues, de 71 anos, gravou ondas próximas a calçadas e muros prédios da orla da Praia da Areia Preta.