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#CinemaNaPraça

Rede Gazeta exibe filme que conta a história da Grande São Pedro

O filme de Amylton de Almeida, que completou 35 anos, ficou conhecido após denunciar a situação das famílias que sobreviviam coletando materiais recicláveis do lixão

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 19:24
Alexandre Bernardo Santos da Silva, Luiz Cláudio Barbosa da Silva, Elizama Ribeiro Santos, Alair Batista Barbosa Junior, Ryan Gouveia e Ian Dondoni Pinto de Oliveira fazem parte de uma geração bem sucedida do Bairro São Pedro Crédito: Marcelo Prest
A praça Dom João Batista, no bairro São Pedro, em Vitória, vai virar uma sala de cinema. Para recuperar a história da região, o documentário feito por Amylton de Almeida Lugar de toda pobreza, que completou 35 anos, vai ser exibido no local nesta quarta-feira, às 19h30. O filme ficou conhecido após denunciar a situação das famílias que sobreviviam coletando materiais recicláveis do lixão.
"Minha avó e meu avô vieram de Santa Leopoldina e chegaram em São Pedro na época do mangue e do lixão. Meus pais e meus tios foram alimentados com o dinheiro que meus avós conseguiam catando material reciclável. Eu os considero meus heróis", comentou o estudante de Direito Luiz Cláudio Barbosa da Silva, 25, que mora na região.
O estudante de Medicina da Ufes, Ian Dondoni Pinto de Oliveira, fala sobre a evolução do bairro e o orgulho de morar na região. "Morar aqui é um orgulho para mim. Mesmo pelas dificuldades que enfrentamos é um amor inexplicável por essa região", disse. 
São pedro tem um comércio que se sustenta e tem pessoas do bem. Pessoas decentes e trabalhadoras que lutam para conseguir seu sustento e lazer, disse o publicitário Ryan Gouveia, também morador do bairro.
É um bairro que se desenvolveu de uma forma visível e clara para todos nós. Tirou um pouco aquela sensação de insegurança, falta de infraestrutura graças a esse desenvolvimento. O bairro tem uma estrutura boa e agradável, tanto pela paisagem quanto pelo ambiente que esse meio nos proporciona, disse o bacharel em Direito Alair Batista Barbosa Júnior. 
Apesar de famoso, alguns familiares das pessoas que deram entrevista para o documentário, na ocasião que foi produzido por Amylton de Almeida, não assistiram ao filme depois de pronto. A região da Grande São Pedro, que contempla, ao todo, 10 bairros, cresceu em cima das palafitas, do mangue e do lixo. A situação só mudou no local depois dos aterros e urbanização. O objetivo do cinema é recuperar a história e mostrar como o bairro se desenvolveu depois de 35 anos.
Traga sua cadeira de praia e a pipoca é por nossa conta.
Serviço
#CinemaNaPraça
Quando: dia 21/11 (quarta-feira)
Que horas: às 19h30
Onde: Praça Dom João Batista, em São Pedro, Vitória.
Evento gratuito
 

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