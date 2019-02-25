Recorde de calor: efeitos no corpo e o que fazer para sobreviver

É calor que não acaba mais. Vitória registrou a maior temperatura dos últimos quatro anos neste domingo (24), 37,7°C. O problema é que todo dia parece ser um novo recorde de tão quente que está. Com a sensação de um sol para cada um, é preciso ficar de olho na saúde.
Neste fim de semana, não foi difícil encontrar pessoas que se sentiram mal em igrejas, calçadão e ruas. Para ajudar a vencer esse período, o Gazeta Online reuniu dicas de médicos e caseiras - já testadas pela equipe - para sobreviver ao calorão.