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Transcol

Reajuste da passagem do Transcol não tem data para acontecer

No ano passado, o valor da passagem sofreu um reajuste de R$ 6,25% e já começou a valer em janeiro

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 19:09

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 jan 2019 às 19:09
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Bernardo Coutinho
A tarifa de ônibus do Sistema Transcol pode sofrer reajuste neste ano mas ainda não tem data para acontecer. A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) do Governo do Estado, que informou que ainda não há definição sobre este assunto. No ano passado, o valor da passagem sofreu um reajuste de R$ 6,25% e já começou a valer em janeiro.
> "Leitão da Silva é prioridade número 1", diz secretário de Transportes
De acordo com reportagem publicada em dezembro de 2018, um dos itens que deve impactar no valor é o resultado de auditoria do governo, que apontou a necessidade de um reequilíbrio econômico dos contratos de concessão do Sistema Transcol. O valor pode ser decidido em reunião ainda neste mês de janeiro.
> Auditoria aponta reajuste e tarifa do Transcol pode subir
Ainda em dezembro, o Gazeta Online trouxe a informação que uma auditoria foi realizada pelo Consórcio Quantum/Locale, contratada pela Setop, e indicou a necessidade de um reequilíbrio de 13,55% no contrato por quilômetro a favor das empresas a partir deste mês.
Reajuste da passagem do Transcol não tem data para acontecer

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