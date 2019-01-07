Reajuste da passagem do Transcol não tem data para acontecer

A tarifa de ônibus dopode sofrer reajuste neste ano mas ainda não tem data para acontecer. A reportagem doentrou em contato com a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas () do, que informou que ainda não há definição sobre este assunto. No ano passado, o valor da passagem sofreu um reajuste de R$ 6,25% e já começou a valer em janeiro.