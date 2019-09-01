Área onde jovem morreu afogado era imprópria para banho, diz prefeitura

Equipes do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas nas buscas pelo homem desaparecido na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Segundo a coordenadora, uma boia preta, que marca onde não é permitido banhistas, estava no local, por causa da grande quantidade de pedras e buracos que existem naquela região.

O corpo do rapaz foi encontrado por um mergulhador no fundo do mar cerca de duas horas após o desaparecimento. Foi necessário o uso de cordas para amarrar o corpo e retirá-lo da água.

O AFOGAMENTO

O rapaz, que morava no bairro São Torquato, em Vila Velha, estava no local com dois irmãos no momento do afogamento. Segundo informações da prefeitura, Everton tentava fazer uma travessia até uma pedra nadando junto com um irmão. A travessia foi bem sucedida por um deles, que chegou ao local de destino. Mas Everton, que tentou voltar atrás, não conseguiu e acabou afundando no mar.