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Tragédia

Rapaz que morreu em acidente na Terceira Ponte deixa dois filhos

Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, morreu no acidente com a namorada; o rapaz deixa dois filhos, uma menina de um ano e um menino, de três meses

Publicado em 

22 mai 2019 às 14:33

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 14:33

Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, tinha dois filhos Crédito: Reprodução/Facebook
Vítima do acidente na Terceira Ponte, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22), Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, tinha dois filhos, uma menina de um ano, e um menino de três meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz, a cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos, que disse ter recebido a notícia da morte pela ex-nora, mãe dos filhos de Kelvin. Além dele, Brunielly Oliveira, de 17 anos, namorada do rapaz, também morreu.
"A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele. Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três meses e uma filha de um ano, de outro relacionamento. Meu filho era uma pessoa trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém", contou Vilma.
VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE

O CASO
Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, dirigia o Audi A1. Ele prestou depoimento no DPJ de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, dirigiam os carros envolvidos no acidente que matou um casal de jovens na Terceira Ponte, na madrugada desta quarta-feira (22). 
Após a batida, os dois foram levados a hospitais da Capital, mas já receberam alta. Em seguida, foram encaminhados pela polícia à Delegacia Regional de Vitória. 
> Casal que morreu na Terceira Ponte havia reatado há cerca de um mês
PERÍCIA
Peritos da Polícia Civil afirmaram que vão analisar os módulos dos dois carros em busca de informações como, por exemplo, a velocidade dos veículos no momento da colisão. A Polícia Civil solicitou que a Rodosol não retire os carros do pátio da sede administrativa, porque precisa voltar ao local para dar continuidade à perícia.
Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente Crédito: Eduardo Dias
IMAGENS
A Assessoria da Rodosol afirmou que a Polícia Civil pegou imagens do sistema de videomonitoramento da ponte com a cena do acidente.
O ACIDENTE
A batida envolveu um Audi A1 e um Toyota Etios, além de uma moto. O casal que seguia na motocicleta morreu no local. Segundo a polícia, as vítimas têm aproximadamente 20 anos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal.
> Mortes na 3ª Ponte: advogado e estudante de engenharia dirigiam carros
SUSPEITA DE RACHA
O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos. A moto estava embaixo do Etios, mas a polícia não tem dúvidas que de o Audi também participou do acidente.
Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.
Após a colisão, os motoristas dos carros foram levados a hospitais de Vitória. Um para o São Lucas e o outro para o Cias. O sargento informou à reportagem do Gazeta Online que os dois estavam sob escolta policial, porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Como o acidente resultou em mortes, eles precisam ser apresentados à autoridade de plantão.
Após ir para o hospital, o condutor do Audi, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. O outro motorista, o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, depois de receber alta, também foi para a delegacia.
VÍTIMAS
Os jovens que estavam na moto foram identificados como Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e a namorada, identificada pela mãe de Kelvin, Vilma Gonçalves, como Brunielly Oliveira, de 17 anos.
Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML).
O QUE DIZ A RODOSOL
A RodoSol informa que o acidente envolvendo dois veículos e uma moto aconteceu na madrugada desta quarta, às 1h30, no vão central da Terceira Ponte, sentido Norte. Duas pessoas que estavam na moto foram a óbito no local.
A ponte ficou interditada no sentido Norte até às 6h20, para a retirada dos veículos e para o trabalho da Polícia Civil na liberação das vítimas. As imagens do acidente já foram fornecidas pela RodoSol à polícia, responsável pela apuração das causas do acidente.
TRÂNSITO
Os veículos envolvidos no acidente estavam sendo retirados da ponte por volta das 5h50. Por conta da operação, o trânsito ficou em sistema de pare e siga.
Quem vinha de Vila Velha seguia pela pista contrária e depois retornava para o sentido normal.
No sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, apenas uma pista estava liberada. 
Às 6h26, a Terceira Ponte foi liberada nos dois sentidos, de acordo com a Rodosol. O trânsito está lento no local.
(Com informações de Eduardo Dias, Daniela Carla e Laila Magesk)

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