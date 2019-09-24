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Mortes na Ponte

Racha na Terceira Ponte: universitário sai da cadeia

STJ concedeu habeas corpus para Oswaldo Venturini, que estava preso desde maio, após acidente com mortes na Terceira Ponte
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 set 2019 às 17:30

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 17:30

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte. Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente Crédito: Reprodução
Foi solto por volta das 19h desta terça-feira (24) o universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após acidente com mortes na Terceira Ponte. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano. A liberdade concedida a Oswaldo partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A decisão de liberdade, emitida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, foi justificada pela ausência de registros criminais contra Oswaldo, assim como o fato dele possuir residência fixa e emprego. O documento ainda destaca que o universitário não apresenta risco à sociedade.
Trecho da decisão do STJ sobre Oswaldo Venturini Crédito: Reprodução
> Advogado preso após acidente já teve CNH suspensa três vezes
Ainda de acordo com a decisão, Oswaldo está proibido de dirigir, terá horários para voltar para casa à noite e em dias de folga e não pode viajar sem autorização judicial. Confira na íntegra:
"A aplicação das medidas consistentes em: a) proibição de ausentar-se da comarca e do país, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e c) suspensão do direito de dirigir (art. 319, VI, do CPP), mostra-se suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal."
RACHA E MORTES NA PONTE
Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
Racha na Terceira Ponte - universitário sai da cadeia
A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
> Racha na Terceira Ponte: os detalhes da perícia
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime. 
> RACHA NA TERCEIRA PONTE | A cobertura completa

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