Foi solto por volta das 19h desta terça-feira (24) o universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após acidente com mortes na Terceira Ponte. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano. A liberdade concedida a Oswaldo partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A decisão de liberdade, emitida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, foi justificada pela ausência de registros criminais contra Oswaldo, assim como o fato dele possuir residência fixa e emprego. O documento ainda destaca que o universitário não apresenta risco à sociedade.
Ainda de acordo com a decisão, Oswaldo está proibido de dirigir, terá horários para voltar para casa à noite e em dias de folga e não pode viajar sem autorização judicial. Confira na íntegra:
"A aplicação das medidas consistentes em: a) proibição de ausentar-se da comarca e do país, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e c) suspensão do direito de dirigir (art. 319, VI, do CPP), mostra-se suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal."
RACHA E MORTES NA PONTE
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
Racha na Terceira Ponte - universitário sai da cadeia
A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime.