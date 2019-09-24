Racha na Terceira Ponte: universitário sai da cadeia

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte. Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente Crédito: Reprodução

acidente com mortes na Terceira Ponte. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano. A liberdade concedida a Oswaldo partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foi solto por volta das 19h desta terça-feira (24) o universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano. A liberdade concedida a Oswaldo partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão de liberdade, emitida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, foi justificada pela ausência de registros criminais contra Oswaldo, assim como o fato dele possuir residência fixa e emprego. O documento ainda destaca que o universitário não apresenta risco à sociedade.

Trecho da decisão do STJ sobre Oswaldo Venturini Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com a decisão, Oswaldo está proibido de dirigir, terá horários para voltar para casa à noite e em dias de folga e não pode viajar sem autorização judicial. Confira na íntegra:

"A aplicação das medidas consistentes em: a) proibição de ausentar-se da comarca e do país, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e c) suspensão do direito de dirigir (art. 319, VI, do CPP), mostra-se suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal."

RACHA E MORTES NA PONTE

Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias

Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.

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VÍDEO DO ACIDENTE