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Mortes na Ponte

Racha na Terceira Ponte: STJ manda soltar universitário

Publicado em 

24 set 2019 às 13:09

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 13:09

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte. Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente Crédito: Reprodução
Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade ao universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após acidente com mortes na Terceira Ponte. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano. 
De acordo com o advogado Ludgero Liberato, que faz a defesa do universitário, Oswaldo ficará com restrições quanto aos horários em que pode permanecer na rua e proibição de dirigir.
> Advogado preso após acidente já teve CNH suspensa três vezes
Na noite desta terça-feira (24) a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a unidade prisional recebeu o alvará e providencia a liberação dele.
RACHA E MORTES NA PONTE
Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
Laudo não culpa meu filho, diz mãe de jovem morto
A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
> Racha na Terceira Ponte: os detalhes da perícia
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime. 
> RACHA NA TERCEIRA PONTE | A cobertura completa

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