Racha na Terceira Ponte: STJ manda soltar universitário

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte. Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente

concedeu liberdade ao universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano.

De acordo com o advogado Ludgero Liberato, que faz a defesa do universitário, Oswaldo ficará com restrições quanto aos horários em que pode permanecer na rua e proibição de dirigir.

Na noite desta terça-feira (24) ainformou que a unidade prisional recebeu o alvará e providencia a liberação dele.

Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.