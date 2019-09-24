Racha na Terceira Ponte: STJ manda soltar universitário

O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade ao universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após acidente com mortes na Terceira Ponte. Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano.
De acordo com o advogado Ludgero Liberato, que faz a defesa do universitário, Oswaldo ficará com restrições quanto aos horários em que pode permanecer na rua e proibição de dirigir.
Na noite desta terça-feira (24) a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a unidade prisional recebeu o alvará e providencia a liberação dele.
RACHA E MORTES NA PONTE
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
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A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime.