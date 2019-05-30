Novas imagens obtidas pela Polícia Civil estão ajudando na investigação do racha que terminou com a morte de um casal na Terceira Ponte no dia 22 deste mês. As imagens foram obtidas com exclusividade pela TV Gazeta. A filmagem foi feita na porta da boate, em Vila Velha, onde estavam os motoristas Ivomar Gomes Júnior e Oswaldo Venturini Neto antes do atropelamento do casal.
Racha na Terceira Ponte - novo vídeo reforça investigação da polícia
Ao analisar as imagens a polícia concluiu que um carro preto dirigido por Ivomar deu meia volta na rua em frente à boate, parou por 20 segundos e depois saiu bem acelerado. Em seguida, segundo a polícia, um outro carro, dirigido por Oswaldo Venturini, fez meia volta na mesma rua e saiu em zigue e zague, deixando fumaça pra trás. Para a polícia, o vídeo é mais um indício que reforça a prática de racha.
VÍDEO
O acidente que matou o casal Kelvin Gonçalves, de 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foi na madrugada de quarta-feira (22). O carro de Ivomar atingiu a moto do casal na Terceira Ponte. Depois, o carro de Oswaldo veio atrás e atropelou novamente a jovem Brunielly. A polícia acredita que os motoristas estavam praticando um "racha".
Antes do acidente, os dois motoristas estiveram numa boate em Vila Velha. A conta de um deles mostrou que houve compra de bebida alcoólica. Os dois se recusaram a soprar o bafômetro e não fizeram exames de sangue. Ivomar Gomes Júnior e Oswaldo Venturini Neto estão presos.