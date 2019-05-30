Racha na Terceira Ponte: novo vídeo reforça investigação da polícia

Novas imagens obtidas pelaestão ajudando na investigação do. As imagens foram obtidas com exclusividade pela. A filmagem foi feita na porta da boate, em, onde estavam os motoristas Ivomar Gomes Júnior e Oswaldo Venturini Neto antes do atropelamento do casal.

Ao analisar as imagens a polícia concluiu que um carro preto dirigido por Ivomar deu meia volta na rua em frente à boate, parou por 20 segundos e depois saiu bem acelerado. Em seguida, segundo a polícia, um outro carro, dirigido por Oswaldo Venturini, fez meia volta na mesma rua e saiu em zigue e zague, deixando fumaça pra trás. Para a polícia, o vídeo é mais um indício que reforça a prática de racha.