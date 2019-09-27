O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou o pedido da defesa do advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior e concedeu a liberdade a ele. Ivomar dirigia o carro Audi que atingiu a moto do casal Kelvin Gonçalves dos Santos e Brunielly de Oliveira, no dia 22 de maio deste ano, na Terceira Ponte, na Grande Vitória. Ele foi preso no dia do atropelamento e está detido no presídio militar, localizado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória.
Racha na Terceira Ponte - Justiça também manda soltar advogado
O advogado de Ivomar, Fernando Admiral, entrou com um pedido foi de extensão de efeitos do Habeas Corpus do outro acusado, o universitário Oswaldo Venturini, e foi acatado pelo ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior. O deferimento do pedido foi publicado nesta sexta-feira (27), às 18h57, no site do STJ. A decisão contendo os motivos que levaram ao deferimento do pedido deve ser publicada no próximo dia 01 de outubro.
O pedido de extensão foi protocolado na última quarta-feira (25), dia seguinte à soltura do universitário. O advogado de Ivomar, Fernando Admiral, já havia entrado com Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anteriormente, mas não havia sido julgado ainda.
"Alegamos no pedido de extensão de efeitos que a situação de Ivomar era idêntica ao do Oswaldo e pedi que o Ministro estendesse o pedido de substituição de prisão por medida cautelar. A decisão ainda não foi publicada, mas acreditamos que as restrições para Ivomar sejam as mesmas das que foram submetidas Oswaldo: suspensão do direito de dirigir, a proibição de sair da comarca e o recolhimento domiciliar noturno", explicou Fernando Admiral.
Sobre quando o Ivomar deve sair do Quartel, o advogado disse que não era possível precisar. "Não sabemos exatamente quando pois não tivemos acesso à decisão. Normalmente, o STJ manda oficiar a primeira Vara Criminal para expedir o alvará de soltura", pontou o advogado.
UNIVERSITÁRIO TAMBÉM FOI SOLTO
O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade ao universitário Oswaldo Venturini Neto, preso após acidente com mortes na Terceira Ponte Segundo as investigações da polícia, o universitário apostava racha com um advogado, antes do acidente que matou um casal, em maio deste ano. Ele saiu da cadeia na última terça-feira (24).
De acordo com o advogado Ludgero Liberato, que faz a defesa do universitário, Oswaldo ficará com restrições quanto aos horários em que pode permanecer na rua e proibição de dirigir.
RACHA E MORTES NA PONTE
Segundo a polícia, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes dirigia o Audi, que colidiu com a moto e arremessou o casal, que morreu. O universitário Oswaldo Venturini Neto dirigia um Ethios. De acordo com a polícia, ele disputava racha com Ivomar.
A perícia realizada nos carros apontou que eles estavam a 150km/h, quase o dobro da velocidade permitida na Terceira Ponte.
VÍDEO DO ACIDENTE
Câmeras de segurança de uma boate flagraram Ivomar e Oswaldo saindo do local minutos antes do acidente. As comandas do estabelecimento, recolhidas pela polícia, mostraram que eles compraram bebidas alcoólicas. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Os dois estão presos desde o dia do crime.