Racha na Terceira Ponte: Justiça mantém prisão de advogado e estudante

O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, envolvidos em acidente com morte na Terceira Ponte Crédito: Montagem

O advogado Ivomar Rodrigues e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini vão continuar presos. A Justiça acaba de converter a prisão em flagrante em preventiva (sem prazo determinado). Eles são apontados pela Polícia Civil como os causadores das mortes dos jovens Kelvin Gonçalves dos Santos, 23, e Brunielly Oliveira, 17, após uma disputa de racha na Terceira Ponte.

A decisão é da juíza Milena Sousa Vilas Boas. Por ser advogado, Ivomar terá o direito de ficar em cela especial enquanto tiver preso preventivamente.

Na decisão, a magistrada afirma que que uma soltura dos suspeitos poderia "colocar em risco a segurança social" porque há possibilidade dos dois voltarem a praticar os crimes pelos quais foram presos. A juíza cita que há "suspeita inequívoca" de ingestão de bebida alcóolica antes deles pegarem no volante, além da velocidade excessiva.

A defesa de Ivomar pediu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, alegando que o advogado tem bons antecedentes , trabalha e possui residência fixa. Ela também afirmou que o suspeito não acreditava no risco ao cometer o ato na Terceira Ponte. Já a defesa de Oswaldo, que requereu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar, justificou que o universitario mora com os avós que dependem dos cuidados dele.

Os pedidos foram negados pela juíza, que manteve a prisão.

Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) disse que está acompanhando o caso do advogado Ivomar Rodrigues. Disse também que caso se verifique conduta incompatível com a advocacia, a Ordem tomará todas as medidas administrativas cabíveis. Ao mesmo tempo, como a lei garante ao advogado a prisão em Sala de Estado Maior, a Ordem está agindo no sentido de fazer valer esse regramento. Um habeas corpus foi apresentado à Justiça para impedir que ele continue preso ilegalmente no presídio.

Nesta quarta, os dois se recusaram a fazer os exames de alcoolemia e toxicológicos, mas a polícia diz que o advogado e o estudante estavam juntos em uma boate antes do acidente e que fizeram ingestão de bebida alcoólica.

O advogado Ludgero Liberato, que atua na defesa de Oswaldo Venturini Neto, afirmou em nota que o universitário está abalado com o ocorrido e que está à disposição da Justiça para realizar o fornecimento de todas as informações necessárias a fim de auxiliar nas investigações. A defesa de Ivomar não atendeu as ligações da reportagem.

VELÓRIO E ENTERRO

Os corpos dos namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foram levados para o município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Os velórios e os enterros vão acontecer nesta quinta-feira (23) na cidade, de onde as famílias das duas vítimas são.

Kelvin será sepultado no interior do município, no distrito de São Vicente. Já o enterro de Brunielly vai acontecer na sede do município. O corpo vai para o Centro Comunitário São Lucas, onde é velado na manhã desta quinta.

MORTES NA TERCEIRA PONTE

Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/Facebook

Terceira Ponte, foi atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora. Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um casal, que trafegava de moto pela, foi atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios.

o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior — praticavam um racha. Testemunhas afirmam que a dupla estaria a cerca de 160 km/h, mas somente uma perícia vai apontar a velocidade dos veículos no momento da colisão. Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios —, mas somente uma perícia vai apontar a velocidade dos veículos no momento da colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos. De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

advogado e o estudante estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes do acidente. Os dois se recusaram a fazer quatro exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida alcoólica ou outros tipos de droga. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue e urina. Segundo o delegado, o. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por uma audiência de custódia que vai definir se continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior, também esteve no local.

Jucélia Carolina Alves Oliveira, mãe de Brunielly Oliveira, morta no acidente da Terceira Ponte. Crédito: Montagem Gazeta Online

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho. Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e enterro não foram divulgados.

Mãe de jovem morto em acidente na Terceira Ponte desmaia ao ver caixão Crédito: Fernando Madeira

PROTESTO APÓS MORTES

Protesto de motociclistas na Terceira Ponte Crédito: Thiago Soares

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a morte do casal. Eles ocuparam as pistas no sentido Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas andando na Terceira Ponte. . Eles ocuparam as pistas no sentido Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, que teve a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Bernardo Coutinho

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em uma visão", relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin, A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a namorada, Brunielly, tinham saído da casa da cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de volta para a residência onde o casal morava, em Andre Carloni, Serra. , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin, A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a namorada, Brunielly, tinham saído da casa da cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de volta para a residência onde o casal morava, em Andre Carloni, Serra.

ABORTO

teme ter sofrido um aborto ao descobrir o acidente. Ela ainda deve passar por exames para confirmar a situação. Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida de seis semanas,. Ela ainda deve passar por exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

tinha dois filhos, uma menina de um ano, e um menino de três meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz. "A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele. Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três meses e uma filha de um ano, de outro relacionamento. Meu filho era uma pessoa trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém", contou Vilma. Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin, uma menina de um ano, e um menino de três meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz. "A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele. Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três meses e uma filha de um ano, de outro relacionamento. Meu filho era uma pessoa trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém", contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

haviam reatado o relacionamento e estavam morando juntos há cerca de um mês. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia. Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

"IRRESPONSABILIDADE"

Gazeta Online, o corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. "Irresponsabilidade de duas pessoas que entristece duas famílias. Esse é o nosso país, nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida. Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse. Kelvin também já estava trabalhando", disse o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior. De acordo com a reportagem do, o corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. ". Esse é o nosso país, nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida. Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse. Kelvin também já estava trabalhando", disse o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.