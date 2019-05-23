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Quiz: 5 perguntas sobre Vila Velha no aniversário de 484 anos

Cidade mais velha do Espírito Santo e segunda mais velha do Brasil, Vila Velha comemora mais um aniversário!

Publicado em 

22 mai 2019 às 21:27

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 21:27

Vila Velha completa 484 anos nesta quinta-feira (23) e o Gazeta Online preparou um quiz para você testar os conhecimentos sobre a cidade canela-verde. Faça o teste!
 
 
 
 

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