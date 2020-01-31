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Quer ir a alguma praia da Grande Vitória de ônibus? Confira como

Além de escolher o roteiro para  a praia que deseja visitar, é preciso ainda conferir os horários de cada linha, inclusive em dias de semana, sábados, domingos e feriados

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 15:44
Orla da Praia da Costa no verão, Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Com o sol colaborando, são poucos os que resistem a passar o dia ou pelo menos uma manhã na praia. Se a opção é ir de ônibus, fique então atento a listinha que preparamos com todas as linhas que passam pelas praias da Grande Vitória. Mas atenção porque há linhas que circulam somente nos finais de semana.

PARA ONDE IR?

O primeiro passo é escolher o roteiro  para a praia que deseja visitar. Depois precisa conferir os horários de cada linha, inclusive em dias de semana, sábados, domingos e feriados, o que você pode fazer no site das prefeituras ou da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
No caso do Transcol, algumas linhas, segundo a Ceturb, circulam somente nos finais de semana e feriados. Outras foram criadas exclusivamente para o verão, em cada município. 
As linhas 526 (T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama) e a 585 (Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado), apesar de não passarem por praias, serão reforçadas para que o usuário possa fazer a integração nos terminais e embarcar em linhas que levam aos balneários.

LINHAS MUNICIPAIS

A cidade de Vila Velha conta com 16 linhas do sistema de transporte municipal que percorrem as praias do município. Segundo a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, há um reforço de 30% em todas as linhas nos horários de pico, pela manhã das 7h até 9h, e a tarde das 16h até 18h30.
Vitória conta com 16 linhas que dão acesso às praias de Camburi e da Curva da Jurema. Próximo a esta última está a mais badalada no momento, a Praia da Guarderia. Segundo a Prefeitura da Capital, em dias úteis são realizadas para a Praia de Camburi um total de 186 viagens no meio de semana, além de 142 nos sábados e 112 no domingo, o que totaliza de 440 viagens.
Para a Curva da Jurema, nos dias úteis, são 400 viagens, além de outras 320 nos sábados e mais 217 nos domingos, totalizando 937 viagens. A Prefeitura não informou se haverá reforço nas linhas de ônibus para o período do verão.

LINHAS DO TRANSCOL

VILA VELHA
  • 613 - Ponta da Fruta / T. Vila Velha via Rodovia do Sol
  • 609 - T. Vila Velha / Barra do Jucu
  • 615 - T. Vila Velha / Praia de Itapoã
  • 650 - T. Vila Velha / T. Ibes via Praia de Itapoã
  • 662 -  Praia da Costa /T. Vila Velha via Crefes
  • 651 - Praia da Costa / T. Vila Velha
  • 672 - Trevo de Setiba / T. Vila Velha
Conferir horários: ceturb.es.gov.br/
VITÓRIA
  • 574  T. São Torquato / Shopping Vitória via Beira-Mar
  • 570  Shopping Vitória / T. Jardim América
  • 572  T. Laranjeiras via Camburi / Beira-Mar
  • 515  T. Laranjeiras via Beira-Mar
  • 523  T. Jacaraípe via Beira-Mar
  • 505  T. Laranjeiras via Camburi / Beira Mar (de segunda a sábado)
  • 508  T. Laranjeiras via Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Camburi
  • 839  Eurico Salles via Camburi / Avenida Vitória
  • 510  T. Carapina via 3ª Ponte
  • 502 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via T. São Torquanto / T. Jardim América (domingos e feriados)
  • 561 - T. Jacaraípe /  T. Campo Grande, via Dante Michelini / BR 262 (somente aos domingos e feriados)
  • 513 - T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jardim América e T. S. Torquato - Avenida Beira Mar e Camburi (criada exclusivamente para o verão)
Conferir horários: ceturb.es.gov.br/
Data: 08/01/2020 - ES - Serra - Praia de Manguinhos - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
SERRA
  • 817  Praia de Carapebus via ArcelorMittal
  • 883  Praia de Carapebus via Cidade Continental / Laranjeiras
  • 884  Bicanga via Balneário Carapebus / Oceania
  • 882  T. Jacaraípe via Bicanga / Balneário Carapebus / Oceania
  • 820  T. Jacaraípe via Bicanga / Oceania
  • 831  T. Carapina via Manguinhos
  • 874  T. Jacaraípe via Portal de Jacaraípe
  • 810  São Francisco via Avenida São Lucas
  • 806  Nova Almeida / T. Jacaraípe via Parque Gaivotas
  • 862  Magistrado via Avenida Minas Gerais
  • 869  Lagoa via Avenida Abdo Saad
  • 818  T. Jacaraípe via Avenida Guarani
  • 863  Residencial Jacaraípe / T. Jacaraípe via Castelândia / Costa Dourada
  • 886  Bairro Direção / T. Jacaraípe via Avenida São Pedro
  • 873  Parque Residencial Nova Almeida via Parque das Gaivotas
  • 845  Costa Bela via Castelândia
  • 846 - T. Carapina / T. Jardim América / T. São Torquato, via Beira Mar/ Camburi (criada exclusivamente para o verão)
  • 848 -  Balneário de Carapebus / T. Carapina, via Oceania
  • 870 - Praia de Jacaraípe (Capuba) / T. Laranjeiras (criada exclusivamente para o verão)
  • 875  T. Jacaraípe via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro
  • 876  São Patrício / T. Jacaraípe via Castelândia  circular
Conferir horários: ceturb.es.gov.br/
FUNDÃO
  • 806  Nova Almeida via Parque Gaivotas
  • 854  Praia Grande via ES-010 / Portal de Aracruz
Conferir horários: ceturb.es.gov.br/
Data: 01/01/2020 - ES - Vila Velha - Itapoã - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

LINHAS MUNICIPAIS DE VILA VELHA

  • 001 - Araças X Praia da Costa - Via Ibes e Vila Velha
  • 002 - Araças X Praia de Itapoã - Via Ibes e Vila Velha
  • 003 - Rio Marinho X Praia da Costa - Via Lindenberg e Prainha
  • 004 - Rio Marinho X Praia de Itapoã - Via Shopping Praia da Costa 
  • 005 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Santa Rita 
  • 006 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Vila Batista 
  • 009 - Vale Encantado X Praia da Costa - Via Lindenberg e Vila Velha
  • 021 - Terra Vermelha X Praia da Costa/ Ulisses Guimarães /23 de maio / Rodovia do Sol/ Itapoã / Praia da Costa e Vila Velha
  • 023 - Ilha das Flores X Praia da Costa
  • 029 - Ponta da Fruta X Glória  - Via Vila Velha 
  • 030 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul / Estrada Velha
  • 039 - São Torquato X Praia da Costa - Via Lindenberg
  • 050 - Ponta da Fruta X São Torquato - Via Paul / Ilha das Flores
  • 051 - Balneário de Ponta da Fruta X Glória Via Vila Velha 
  • 052 - Morada da Barra X Praia da Costa/ Ilha da Jussara
  • 054 - Morada da Barra X Praia da Costa - Via Castanheira
Conferir horários - viacaosanremo.com.br/horarios
Praia de  Camburi Crédito: Divulgação/PMV

LINHAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

Praia de Camburi
  • 103  Mario Cypreste  Jardim Camburi
  • 111  Bairro Moscoso  Atlântica Ville
  • 112  Maria Ortiz - Rodoviária
  • 211  Santo André  Jardim Camburi
  • 212  Maria Ortiz  Santo Antônio
Conferir horários - sistemas.vitoria.es.gov.br/pontovitoria/
Curva da Jurema
  • 031  Ilha do Príncipe  São Benedito via Shopping Vitória
  • 031A  Morro do Pinto  São Benedito via Shopping Vitória
  • 074  São Cristóvão  Bairro da Penha (Circular)
  • 073  Tabuazeiro  Bairro da Penha  Beira Mar
  • 103  Maryo Cypreste  Jardim Camburi
  • 204  Maryo Cypreste  Jaburu
  • 211  Santo André  Jardim Camburi
  • 212  Maria Ortiz  Santo Antônio
  • 213  Grande Vitória  Mata da Praia
  • 214  Goiabeiras  Bento Ferreira
  • 331  Ilha das Caieiras - Praia do Suá
Conferir horários - sistemas.vitoria.es.gov.br/pontovitoria/

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