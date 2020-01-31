Quer ir a alguma praia da Grande Vitória de ônibus? Confira como

Orla da Praia da Costa no verão, Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Com o sol colaborando, são poucos os que resistem a passar o dia ou pelo menos uma manhã na praia. Se a opção é ir de ônibus, fique então atento a listinha que preparamos com todas as linhas que passam pelas praias da Grande Vitória. Mas atenção porque há linhas que circulam somente nos finais de semana.

PARA ONDE IR?

O primeiro passo é escolher o roteiro para a praia que deseja visitar. Depois precisa conferir os horários de cada linha, inclusive em dias de semana, sábados, domingos e feriados, o que você pode fazer no site das prefeituras ou da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES)

No caso do Transcol, algumas linhas, segundo a Ceturb, circulam somente nos finais de semana e feriados. Outras foram criadas exclusivamente para o verão, em cada município.

As linhas 526 (T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama) e a 585 (Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado), apesar de não passarem por praias, serão reforçadas para que o usuário possa fazer a integração nos terminais e embarcar em linhas que levam aos balneários.

LINHAS MUNICIPAIS

A cidade de Vila Velha conta com 16 linhas do sistema de transporte municipal que percorrem as praias do município. Segundo a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, há um reforço de 30% em todas as linhas nos horários de pico, pela manhã das 7h até 9h, e a tarde das 16h até 18h30.

. Segundo a Prefeitura da Capital, em dias úteis são realizadas para a Praia de Camburi um total de 186 viagens no meio de semana, além de 142 nos sábados e 112 no domingo, o que totaliza de 440 viagens. Vitória conta com 16 linhas que dão acesso às praias de Camburi e da Curva da Jurema. Próximo a esta última está a mais badalada no momento, a Praia da Guarderia . Segundo a Prefeitura da Capital, em dias úteis são realizadas para a Praia de Camburi um total de 186 viagens no meio de semana, além de 142 nos sábados e 112 no domingo, o que totaliza de 440 viagens.

Para a Curva da Jurema, nos dias úteis, são 400 viagens, além de outras 320 nos sábados e mais 217 nos domingos, totalizando 937 viagens. A Prefeitura não informou se haverá reforço nas linhas de ônibus para o período do verão.

LINHAS DO TRANSCOL

VILA VELHA

613 - Ponta da Fruta / T. Vila Velha via Rodovia do Sol

- Ponta da Fruta / T. Vila Velha via Rodovia do Sol 609 - T. Vila Velha / Barra do Jucu

- T. Vila Velha / Barra do Jucu 615 - T. Vila Velha / Praia de Itapoã

- T. Vila Velha / Praia de Itapoã 650 - T. Vila Velha / T. Ibes via Praia de Itapoã

- T. Vila Velha / T. Ibes via Praia de Itapoã 662 - Praia da Costa /T. Vila Velha via Crefes

- Praia da Costa /T. Vila Velha via Crefes 651 - Praia da Costa / T. Vila Velha

- Praia da Costa / T. Vila Velha 672 - Trevo de Setiba / T. Vila Velha

VITÓRIA

574  T. São Torquato / Shopping Vitória via Beira-Mar

 T. São Torquato / Shopping Vitória via Beira-Mar 570  Shopping Vitória / T. Jardim América

 Shopping Vitória / T. Jardim América 572  T. Laranjeiras via Camburi / Beira-Mar

 T. Laranjeiras via Camburi / Beira-Mar 515  T. Laranjeiras via Beira-Mar

 T. Laranjeiras via Beira-Mar 523  T. Jacaraípe via Beira-Mar

 T. Jacaraípe via Beira-Mar 505  T. Laranjeiras via Camburi / Beira Mar (de segunda a sábado)

 T. Laranjeiras via Camburi / Beira Mar (de segunda a sábado) 508  T. Laranjeiras via Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Camburi

 T. Laranjeiras via Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Camburi 839  Eurico Salles via Camburi / Avenida Vitória

 Eurico Salles via Camburi / Avenida Vitória 510  T. Carapina via 3ª Ponte

 T. Carapina via 3ª Ponte 502 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via T. São Torquanto / T. Jardim América (domingos e feriados)

- T. Laranjeiras / T. Itacibá, via T. São Torquanto / T. Jardim América (domingos e feriados) 561 - T. Jacaraípe / T. Campo Grande, via Dante Michelini / BR 262 (somente aos domingos e feriados)

- T. Jacaraípe / T. Campo Grande, via Dante Michelini / BR 262 (somente aos domingos e feriados) 513 - T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jardim América e T. S. Torquato - Avenida Beira Mar e Camburi (criada exclusivamente para o verão)

Data: 08/01/2020 - ES - Serra - Praia de Manguinhos - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

SERRA

817  Praia de Carapebus via ArcelorMittal

 Praia de Carapebus via ArcelorMittal 883  Praia de Carapebus via Cidade Continental / Laranjeiras

 Praia de Carapebus via Cidade Continental / Laranjeiras 884  Bicanga via Balneário Carapebus / Oceania

 Bicanga via Balneário Carapebus / Oceania 882  T. Jacaraípe via Bicanga / Balneário Carapebus / Oceania

 T. Jacaraípe via Bicanga / Balneário Carapebus / Oceania 820  T. Jacaraípe via Bicanga / Oceania

 T. Jacaraípe via Bicanga / Oceania 831  T. Carapina via Manguinhos

 T. Carapina via Manguinhos 874  T. Jacaraípe via Portal de Jacaraípe

 T. Jacaraípe via Portal de Jacaraípe 810  São Francisco via Avenida São Lucas

 São Francisco via Avenida São Lucas 806  Nova Almeida / T. Jacaraípe via Parque Gaivotas

 Nova Almeida / T. Jacaraípe via Parque Gaivotas 862  Magistrado via Avenida Minas Gerais

 Magistrado via Avenida Minas Gerais 869  Lagoa via Avenida Abdo Saad

 Lagoa via Avenida Abdo Saad 818  T. Jacaraípe via Avenida Guarani

 T. Jacaraípe via Avenida Guarani 863  Residencial Jacaraípe / T. Jacaraípe via Castelândia / Costa Dourada

 Residencial Jacaraípe / T. Jacaraípe via Castelândia / Costa Dourada 886  Bairro Direção / T. Jacaraípe via Avenida São Pedro

 Bairro Direção / T. Jacaraípe via Avenida São Pedro 873  Parque Residencial Nova Almeida via Parque das Gaivotas

 Parque Residencial Nova Almeida via Parque das Gaivotas 845  Costa Bela via Castelândia

 Costa Bela via Castelândia 846 - T. Carapina / T. Jardim América / T. São Torquato, via Beira Mar/ Camburi (criada exclusivamente para o verão)

- T. Carapina / T. Jardim América / T. São Torquato, via Beira Mar/ Camburi (criada exclusivamente para o verão) 848 - Balneário de Carapebus / T. Carapina, via Oceania

- Balneário de Carapebus / T. Carapina, via Oceania 870 - Praia de Jacaraípe (Capuba) / T. Laranjeiras (criada exclusivamente para o verão)

- Praia de Jacaraípe (Capuba) / T. Laranjeiras (criada exclusivamente para o verão) 875  T. Jacaraípe via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro

 T. Jacaraípe via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro 876  São Patrício / T. Jacaraípe via Castelândia  circular

FUNDÃO

806  Nova Almeida via Parque Gaivotas

 Nova Almeida via Parque Gaivotas 854  Praia Grande via ES-010 / Portal de Aracruz

Data: 01/01/2020 - ES - Vila Velha - Itapoã - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

LINHAS MUNICIPAIS DE VILA VELHA

001 - Araças X Praia da Costa - Via Ibes e Vila Velha

- Araças X Praia da Costa - Via Ibes e Vila Velha 002 - Araças X Praia de Itapoã - Via Ibes e Vila Velha

- Araças X Praia de Itapoã - Via Ibes e Vila Velha 003 - Rio Marinho X Praia da Costa - Via Lindenberg e Prainha

- Rio Marinho X Praia da Costa - Via Lindenberg e Prainha 004 - Rio Marinho X Praia de Itapoã - Via Shopping Praia da Costa

- Rio Marinho X Praia de Itapoã - Via Shopping Praia da Costa 005 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Santa Rita

- São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Santa Rita 006 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Vila Batista

- São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Vila Batista 009 - Vale Encantado X Praia da Costa - Via Lindenberg e Vila Velha

- Vale Encantado X Praia da Costa - Via Lindenberg e Vila Velha 021 - Terra Vermelha X Praia da Costa/ Ulisses Guimarães /23 de maio / Rodovia do Sol/ Itapoã / Praia da Costa e Vila Velha

- Terra Vermelha X Praia da Costa/ Ulisses Guimarães /23 de maio / Rodovia do Sol/ Itapoã / Praia da Costa e Vila Velha 023 - Ilha das Flores X Praia da Costa

- Ilha das Flores X Praia da Costa 029 - Ponta da Fruta X Glória - Via Vila Velha

- Ponta da Fruta X Glória - Via Vila Velha 030 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul / Estrada Velha

- São Torquato X Praia da Costa - Via Paul / Estrada Velha 039 - São Torquato X Praia da Costa - Via Lindenberg

- São Torquato X Praia da Costa - Via Lindenberg 050 - Ponta da Fruta X São Torquato - Via Paul / Ilha das Flores

- Ponta da Fruta X São Torquato - Via Paul / Ilha das Flores 051 - Balneário de Ponta da Fruta X Glória Via Vila Velha

- Balneário de Ponta da Fruta X Glória Via Vila Velha 052 - Morada da Barra X Praia da Costa/ Ilha da Jussara

054 - Morada da Barra X Praia da Costa - Via Castanheira

Praia de Camburi Crédito: Divulgação/PMV

LINHAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

Praia de Camburi

103  Mario Cypreste  Jardim Camburi

 Mario Cypreste  Jardim Camburi 111  Bairro Moscoso  Atlântica Ville

 Bairro Moscoso  Atlântica Ville 112  Maria Ortiz - Rodoviária

 Maria Ortiz - Rodoviária 211  Santo André  Jardim Camburi

 Santo André  Jardim Camburi 212  Maria Ortiz  Santo Antônio

sistemas.vitoria.es.gov.br/pontovitoria/ Conferir horários -

Curva da Jurema

031  Ilha do Príncipe  São Benedito via Shopping Vitória

 Ilha do Príncipe  São Benedito via Shopping Vitória 031A  Morro do Pinto  São Benedito via Shopping Vitória

 Morro do Pinto  São Benedito via Shopping Vitória 074  São Cristóvão  Bairro da Penha (Circular)

 São Cristóvão  Bairro da Penha (Circular) 073  Tabuazeiro  Bairro da Penha  Beira Mar

 Tabuazeiro  Bairro da Penha  Beira Mar 103  Maryo Cypreste  Jardim Camburi

 Maryo Cypreste  Jardim Camburi 204  Maryo Cypreste  Jaburu

 Maryo Cypreste  Jaburu 211  Santo André  Jardim Camburi

 Santo André  Jardim Camburi 212  Maria Ortiz  Santo Antônio

 Maria Ortiz  Santo Antônio 213  Grande Vitória  Mata da Praia

 Grande Vitória  Mata da Praia 214  Goiabeiras  Bento Ferreira

 Goiabeiras  Bento Ferreira 331  Ilha das Caieiras - Praia do Suá