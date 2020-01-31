Quer ir a alguma praia da Grande Vitória de ônibus? Confira como

Com o sol colaborando, são poucos os que resistem a passar o dia ou pelo menos uma manhã na praia. Se a opção é ir de ônibus, fique então atento a listinha que preparamos com todas as linhas que passam pelas praias da Grande Vitória. Mas atenção porque há linhas que circulam somente nos finais de semana.
PARA ONDE IR?
O primeiro passo é escolher o roteiro para a praia que deseja visitar. Depois precisa conferir os horários de cada linha, inclusive em dias de semana, sábados, domingos e feriados, o que você pode fazer no site das prefeituras ou da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
No caso do Transcol, algumas linhas, segundo a Ceturb, circulam somente nos finais de semana e feriados. Outras foram criadas exclusivamente para o verão, em cada município.
As linhas 526 (T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama) e a 585 (Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado), apesar de não passarem por praias, serão reforçadas para que o usuário possa fazer a integração nos terminais e embarcar em linhas que levam aos balneários.
LINHAS MUNICIPAIS
A cidade de Vila Velha conta com 16 linhas do sistema de transporte municipal que percorrem as praias do município. Segundo a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, há um reforço de 30% em todas as linhas nos horários de pico, pela manhã das 7h até 9h, e a tarde das 16h até 18h30.
Vitória conta com 16 linhas que dão acesso às praias de Camburi e da Curva da Jurema. Próximo a esta última está a mais badalada no momento, a Praia da Guarderia. Segundo a Prefeitura da Capital, em dias úteis são realizadas para a Praia de Camburi um total de 186 viagens no meio de semana, além de 142 nos sábados e 112 no domingo, o que totaliza de 440 viagens.
Para a Curva da Jurema, nos dias úteis, são 400 viagens, além de outras 320 nos sábados e mais 217 nos domingos, totalizando 937 viagens. A Prefeitura não informou se haverá reforço nas linhas de ônibus para o período do verão.
LINHAS DO TRANSCOL
VILA VELHA
- 613 - Ponta da Fruta / T. Vila Velha via Rodovia do Sol
- 609 - T. Vila Velha / Barra do Jucu
- 615 - T. Vila Velha / Praia de Itapoã
- 650 - T. Vila Velha / T. Ibes via Praia de Itapoã
- 662 - Praia da Costa /T. Vila Velha via Crefes
- 651 - Praia da Costa / T. Vila Velha
- 672 - Trevo de Setiba / T. Vila Velha
VITÓRIA
- 574 T. São Torquato / Shopping Vitória via Beira-Mar
- 570 Shopping Vitória / T. Jardim América
- 572 T. Laranjeiras via Camburi / Beira-Mar
- 515 T. Laranjeiras via Beira-Mar
- 523 T. Jacaraípe via Beira-Mar
- 505 T. Laranjeiras via Camburi / Beira Mar (de segunda a sábado)
- 508 T. Laranjeiras via Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Camburi
- 839 Eurico Salles via Camburi / Avenida Vitória
- 510 T. Carapina via 3ª Ponte
- 502 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via T. São Torquanto / T. Jardim América (domingos e feriados)
- 561 - T. Jacaraípe / T. Campo Grande, via Dante Michelini / BR 262 (somente aos domingos e feriados)
- 513 - T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jardim América e T. S. Torquato - Avenida Beira Mar e Camburi (criada exclusivamente para o verão)
SERRA
- 817 Praia de Carapebus via ArcelorMittal
- 883 Praia de Carapebus via Cidade Continental / Laranjeiras
- 884 Bicanga via Balneário Carapebus / Oceania
- 882 T. Jacaraípe via Bicanga / Balneário Carapebus / Oceania
- 820 T. Jacaraípe via Bicanga / Oceania
- 831 T. Carapina via Manguinhos
- 874 T. Jacaraípe via Portal de Jacaraípe
- 810 São Francisco via Avenida São Lucas
- 806 Nova Almeida / T. Jacaraípe via Parque Gaivotas
- 862 Magistrado via Avenida Minas Gerais
- 869 Lagoa via Avenida Abdo Saad
- 818 T. Jacaraípe via Avenida Guarani
- 863 Residencial Jacaraípe / T. Jacaraípe via Castelândia / Costa Dourada
- 886 Bairro Direção / T. Jacaraípe via Avenida São Pedro
- 873 Parque Residencial Nova Almeida via Parque das Gaivotas
- 845 Costa Bela via Castelândia
- 846 - T. Carapina / T. Jardim América / T. São Torquato, via Beira Mar/ Camburi (criada exclusivamente para o verão)
- 848 - Balneário de Carapebus / T. Carapina, via Oceania
- 870 - Praia de Jacaraípe (Capuba) / T. Laranjeiras (criada exclusivamente para o verão)
- 875 T. Jacaraípe via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro
- 876 São Patrício / T. Jacaraípe via Castelândia circular
FUNDÃO
- 806 Nova Almeida via Parque Gaivotas
- 854 Praia Grande via ES-010 / Portal de Aracruz
LINHAS MUNICIPAIS DE VILA VELHA
- 001 - Araças X Praia da Costa - Via Ibes e Vila Velha
- 002 - Araças X Praia de Itapoã - Via Ibes e Vila Velha
- 003 - Rio Marinho X Praia da Costa - Via Lindenberg e Prainha
- 004 - Rio Marinho X Praia de Itapoã - Via Shopping Praia da Costa
- 005 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Santa Rita
- 006 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul e Vila Batista
- 009 - Vale Encantado X Praia da Costa - Via Lindenberg e Vila Velha
- 021 - Terra Vermelha X Praia da Costa/ Ulisses Guimarães /23 de maio / Rodovia do Sol/ Itapoã / Praia da Costa e Vila Velha
- 023 - Ilha das Flores X Praia da Costa
- 029 - Ponta da Fruta X Glória - Via Vila Velha
- 030 - São Torquato X Praia da Costa - Via Paul / Estrada Velha
- 039 - São Torquato X Praia da Costa - Via Lindenberg
- 050 - Ponta da Fruta X São Torquato - Via Paul / Ilha das Flores
- 051 - Balneário de Ponta da Fruta X Glória Via Vila Velha
- 052 - Morada da Barra X Praia da Costa/ Ilha da Jussara
- 054 - Morada da Barra X Praia da Costa - Via Castanheira
Conferir horários - viacaosanremo.com.br/horarios
LINHAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
Praia de Camburi
- 103 Mario Cypreste Jardim Camburi
- 111 Bairro Moscoso Atlântica Ville
- 112 Maria Ortiz - Rodoviária
- 211 Santo André Jardim Camburi
- 212 Maria Ortiz Santo Antônio
Curva da Jurema
- 031 Ilha do Príncipe São Benedito via Shopping Vitória
- 031A Morro do Pinto São Benedito via Shopping Vitória
- 074 São Cristóvão Bairro da Penha (Circular)
- 073 Tabuazeiro Bairro da Penha Beira Mar
- 103 Maryo Cypreste Jardim Camburi
- 204 Maryo Cypreste Jaburu
- 211 Santo André Jardim Camburi
- 212 Maria Ortiz Santo Antônio
- 213 Grande Vitória Mata da Praia
- 214 Goiabeiras Bento Ferreira
- 331 Ilha das Caieiras - Praia do Suá