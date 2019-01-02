Queima de fogos começou seis minutos mais cedo em Camburi

Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Stan Fernandes

A tradicional queima de fogos na Praia de Camburi, em Vitória, começou seis minutos antes da meia-noite em uma das balsas. Algumas pessoas que acompanhavam a festa contaram que a antecipação acabou deixando o espetáculo sem sincronia. Na orla da Capital, onde eram esperadas 200 mil pessoas, o show de fogos da Virada durou 17 minutos.

A Prefeitura de Vitória informou que a empresa responsável pelo show pirotécnico enviou um parecer técnico prestando esclarecimentos, no qual afirma que nos testes realizados em todos os equipamentos durante a montagem o funcionamento foi 100% normal, mas que minutos antes da meia-noite o sistema iniciou a deflagração dos fogos da balsa localizada em Jardim Camburi, minutos antes do horário previsto.

A prefeitura disse que a antecipação não causou prejuízo para a apresentação e para o show da virada. No palco, quem comandou a festa e botou o público para dançar foi a banda Bloco Bleque, que tocou por três horas.

ANIMAÇÃO





Uma multidão assistiu à queima de fogos nas praias de Vitória e Vila Velha, deixando as cores no céu embalarem a chegada do novo ano.

Em Vila Velha, a queima de fogos ocorreu em cinco pontos da orla e teve duração de cerca de 15 minutos e encantou o público. A areia da praia, em toda sua extensão, ficou lotada de barracas, algumas até se transformaram em boates.