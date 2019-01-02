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Chegada de 2019

Queima de fogos começou seis minutos mais cedo em Camburi

Turistas e moradores que estavam na praia estranharam quando o espetáculo pirotécnico começou as 23h54, seis minutos antes da meia-noite

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 22:13

Publicado em 

01 jan 2019 às 22:13
Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Stan Fernandes
A tradicional queima de fogos na Praia de Camburi, em Vitória, começou seis minutos antes da meia-noite em uma das balsas. Algumas pessoas que acompanhavam a festa contaram que a antecipação acabou deixando o espetáculo sem sincronia. Na orla da Capital, onde eram esperadas 200 mil pessoas, o show de fogos da Virada durou 17 minutos.
A Prefeitura de Vitória informou que a empresa responsável pelo show pirotécnico enviou um parecer técnico prestando esclarecimentos, no qual afirma que nos testes realizados em todos os equipamentos durante a montagem o funcionamento foi 100% normal, mas que minutos antes da meia-noite o sistema iniciou a deflagração dos fogos da balsa localizada em Jardim Camburi, minutos antes do horário previsto.
A prefeitura disse que a antecipação não causou prejuízo para a apresentação e para o show da virada. No palco, quem comandou a festa e botou o público para dançar foi a banda Bloco Bleque, que tocou por três horas.
ANIMAÇÃO
 
Uma multidão assistiu à queima de fogos nas praias de Vitória e Vila Velha, deixando as cores no céu embalarem a chegada do novo ano.
Em Vila Velha, a queima de fogos ocorreu em cinco pontos da orla e teve duração de cerca de 15 minutos e encantou o público. A areia da praia, em toda sua extensão, ficou lotada de barracas, algumas até se transformaram em boates.
 

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