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Vitória

Queda de galhos deixa parte do Parque Moscoso sem energia

De acordo com relatos de pessoas que transitavam pelo local, foram vistas quatro explosões sucessivas nas redondezas do parque

Publicado em 

05 fev 2019 às 21:24

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 21:24

Parque Moscoso Crédito: Elizabeth Nader/PMV
A região do Parque Moscoso, localizada no Centro de Vitória, teve registrada nesta terça-feira (05) interrupção elétrica em decorrência da queda de galhos de árvores na rede de abastecimento. De acordo com relatos de pessoas que transitavam pelo local, foram vistas quatro explosões sucessivas nas redondezas do parque. 
> Em ocorrência de morte, homem é eletrocutado e salvo por PM
De acordo com a EDP, concessionária de distribuição de energia elétrica no Espírito Santo, a interrupção teve início na noite desta terça e a equipe técnica foi encaminhada ao local para realizar a manutenção e restabelecer a falha. 
> Caminhão puxa fios e derruba postes em Campo Grande

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