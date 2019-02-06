Queda de galhos deixa parte do Parque Moscoso sem energia

A região do Parque Moscoso, localizada no Centro de Vitória, teve registrada nesta terça-feira (05) interrupção elétrica em decorrência da queda de galhos de árvores na rede de abastecimento. De acordo com relatos de pessoas que transitavam pelo local, foram vistas quatro explosões sucessivas nas redondezas do parque.
De acordo com a EDP, concessionária de distribuição de energia elétrica no Espírito Santo, a interrupção teve início na noite desta terça e a equipe técnica foi encaminhada ao local para realizar a manutenção e restabelecer a falha.