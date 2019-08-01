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De telefone

Queda de fio na Avenida Leitão da Silva deixa duas pessoas feridas

De acordo com morador, duas pessoas que estavam em uma moto foram socorridas pelo Samu

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 09:33

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

01 ago 2019 às 09:33
Populares tentam levantar o fio, para evitar outros acidentes na Avenida Leitão da Silva Crédito: Eduardo Dias
A queda de um fio de telefone na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, feriu duas pessoas que estavam em uma moto, na manhã desta quinta-feira (1), em Vitória. O acidente aconteceu pouco depois das 5h, na pista em direção à Ponte da Passagem.
De acordo com o marceneiro Wellington Luiz Frigino, que mora próximo ao local do acidente, ficaram feridos o condutor e o carona da moto. Com o impacto da batida, o condutor da moto teve ferimentos na região do pescoço e estava sangrando. O carona teve ferimentos nas mãos após cair no chão.
O morador Wellinton Luiz Frigino foi o primeiro a chega ao local do acidente e afirmou que os dois feridos foram Socorridos pelo Samu e levados conscientes para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está no local. Moradores levantaram partes dos fios com um pedaço de madeira e improvisaram bloqueios em algumas faixas da avenida para evitar novos acidentes. A causa para a queda do fio é desconhecia. 
A equipe do Departamento de Estrada de Rodagem (DER-ES) cortou o fio e liberou a pista na manhã desta quinta-feira (01).

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