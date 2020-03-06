Após o governo do Estado publicar um edital com Proposta de Manifestação de Interesse (PMI) no início do ano, quatro empresas foram habilitadas a realizar estudos de viabilidade para passar a gestão dos 10 terminais da Grande Vitória para a iniciativa privada. Nesta semana, as companhias apresentaram seus planos de trabalho e terão mais dois meses para concluir a primeira fase de análises.
A PMI prevê que as empresas interessadas apresentem projetos, levantamentos, investigações e estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica referentes à concessão para construção, implantação, gestão, manutenção, recuperação, conservação, modernização e operação dos terminais urbanas, também da infraestrutura de faixas e corredores exclusivos de ônibus interligando as cidades de Vila Velha e Cariacica.
A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) aponta ainda que a proposta deve contemplar a construção do novo Terminal de Carapina, uma vez que a unidade atual já extrapolou sua capacidade de atendimento.
Quatro empresas querem administrar os terminais da Grande Vitória
Com a conclusão dos estudos, uma equipe técnica da secretaria vai analisar as propostas para definir a empresa que poderá dar prosseguimento aos trabalhos. Depois, ainda tem que passar por técnicos do governo na área de Parcerias Público Privadas (PPPs) e pelo Tribunal de Contas do Estado para aprovação do edital.
Considerando toda a tramitação, o secretário Fábio Damasceno acredita que, em 2021, a empresa vencedora possa assumir os terminais. "São projetos muito complexos e, por isso, a conclusão só deve acontecer no próximo ano", conclui.