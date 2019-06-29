Quatro ciclistas são atropelados por carro na Rodovia do Sol, Vila Velha

Um grupo de ciclistas foi atropelados por um carro na manhã deste sábado (29) próximo a uma lanchonete na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari. De acordo com a assessoria da, duas ambulâncias atenderam a ocorrência e o trânsito não foi afetado. Inicialmente, a informação é de que quatro ciclistas haviam sido atingidos, mas a informação confirmada pela Rodosol e também pela Polícia Militar é de que cinco ciclistas foram atropelados.