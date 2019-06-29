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Acidente

Quatro ciclistas são atropelados por carro na Rodovia do Sol, Vila Velha

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ciclistas que estão sendo atendidos no local. O trânsito não apresenta retenção

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 10:53

Publicado em 

29 jun 2019 às 10:53
Acidente na Rodovia do Sol deixa quatro feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um grupo de ciclistas foi atropelados por um carro na manhã deste sábado (29) próximo a uma lanchonete na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari. De acordo com a assessoria da Rodosol, duas ambulâncias atenderam a ocorrência e o trânsito não foi afetado. Inicialmente, a informação é de que quatro ciclistas haviam sido atingidos, mas a informação confirmada pela Rodosol e também pela Polícia Militar é de que cinco ciclistas foram atropelados. 
> Motorista que atropelou ciclistas se recusou a fazer teste do bafômetro
A Rodosol afirma que dois dos feridos foram encaminhados ao UPA de Guarapari e outros dois para o Hospital São Lucas. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local do acidente.
As primeiras informações, de ciclistas que estavam no local do acidente, é de que o motorista de um Renault Logan prata se chocou em alta velocidade contra um pelotão de ciclistas na altura do bairro Retiro do Congo. Uma das vítimas, uma mulher, foi arremessada para o alto e caiu no acostamento. Ela apresentava ferimentos na cabeça e foi socorrida por uma ambulância da Rodosol. 
O motorista estava acompanhado de uma pessoa no carro. Ciclistas que testemunharam o acidente contaram que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde presta depoimento. Vários ciclistas também seguiram para a delegacia. A identidade do motorista ainda não foi divulgada.  
Veja fotos
> 273 ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito em 2019 no ES

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