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Operação Lama Cirúrgica

Quadrilha internacional vendia material usado para hospitais do ES

Conforme mostrou o Fantástico deste domingo (28), o Metropolitano é um dos hospitais que acabou comprando o material reutilizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 09:32

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 09:32

Material apreendido pela polícia de uma empresa que vendia itens cirúrgicos reutilizados em hospitais Crédito: Kaique Dias/Arquivo
A Operação Lama Cirúrgica, deflagrada há duas semanas, identificou um detalhe ainda mais preocupante para quem se submeteu a cirurgias no Espírito Santo: a venda de materiais já utilizados, que deveriam ter sido descartados, para uso cirúrgico, tem por trás uma quadrilha com tentáculos nos Estados Unidos. A apuração é do repórter Roger Santana, da TV Gazeta, e foi revelada ontem à noite pelo Fantástico, da TV Globo.
O material usado era revendido para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória, a princípio, por duas empresas: a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.
O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), descobriu que um dos hospitais, o Metropolitano, na Serra, teria utilizado materiais que foram reprocessados mais de 2.500 vezes, inclusive agulhas e fios de sutura.
As investigações começaram em outubro, após uma denúncia anônima, e a polícia chegou ao hospital a tempo de impedir que os materiais cirúrgicos descartáveis fossem usados ilegalmente na dona de casa Maria de Lourdes Cardoso, paciente que iria se submeter a um procedimento no ombro.
Chegou a enfermeira e disse que não ia ser possível fazer mais a cirurgia, porque o material que era para vir para mim não tinha chegado, disse ela, que na época não sabia a verdadeira razão do cancelamento.
A gente luta para fazer (a cirurgia) e ainda passa umas coisas dessas. Sem saber, né? Então eu vou confiar em quem mais?, desabafou a paciente.
Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein e o enfermeiro Thiago WaiynBus, da empresa Golden Hospitalar, que vendiam os produtos como se fossem novos, foram presos. Buscas também foram feitas na Golden e na empresa Esterileto.
Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida e utilizam materiais em cirurgia cujo reprocessamento é proibido, disse o secretário de Segurança do Estado, André Garcia.
Operação Lama Cirúrgica foi destaque de A Gazeta no dia 17 Crédito: Arquivo
Polícia Federal
O secretário de Segurança, inclusive, acredita que o esquema vai além das divisas do Espírito Santo. Ele quer que a Polícia Federal entre no caso. Claramente essa não é uma questão que está limitada às divisas do Espírito Santo, alegou.
Na busca feita pelo Nuroc na sede da Golden Hospitalar, a polícia encontrou carimbos de três médicos e um receituário assinado e carimbado por um quarto médico, só que em branco. A prática está sendo considerada suspeita e os quatro estão sendo investigados.
André Garcia: "Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida, e materiais em cirurgias cujo reprocessamento é proibido" Crédito: Reprodução TV Gazeta
Segundo a Vigilância Sanitária da Serra, os riscos vão desde uma infecção por vírus, por hepatite, até micobactéria, danos que muitas vezes só vão aparecer daqui a anos. Os problemas podem surgir daqui até 10 anos, acrescentou Geane Sobral, da Vigilância Sanitária municipal.
TELEFONEMA REVELOU PREOCUPAÇÃO
Um telefonema gravado com autorização da Justiça revelou que Marcos Stein, um dos donos da Golden Hospitalar, relatou a outro integrante da quadrilha sua preocupação com as suspeitas levantadas pela Operação Lama Cirúrgica.
Eu passei um problema agora com a Vigilância Sanitária e outros órgãos, eles estão no meu pé, relatou o empresário. O interlocutor, não identificado, disse, então, que não teria como fornecer notas fiscais dos produtos.
Eles não aceitam devolução e eu já paguei sobre o transporte desse material. A gente vende desse jeito. Deixando claro que não é um material legal. O mercado sabe, disse.
O OUTRO LADO: O QUE DIZEM OS ACUSADOS
Os advogados de Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein, donos da Golden Hospitalar, afirmaram para a reportagem do Fantástico que a empresa nunca forneceu materiais, produtos ou serviços impróprios ou inapropriados para uso devido, a quaisquer de seus clientes.
Em nota, o Hospital Metropolitano disse que suspendeu o recebimento de produtos que eram adquiridos por planos de saúde das empresas mencionadas no inquérito. E está apurando a responsabilidade dos profissionais citados nas investigações.
Fachada do Hospital Metropolitano, alvo de operação Crédito: Carlos Alberto Silva/arquivo
O médico Nilo Lemos Neto, cujo receituário foi encontrado na sede da Golden Hospitalar, disse que o mesmo tinha a finalidade de cumprir o fluxo burocrático para confirmação de materiais que ele efetivamente havia utilizado em cirurgia específica. Antes de enviar nota, porém, ele disse por telefone que após uma cirurgia havia entregado o receituário para um auxiliar.
Os advogados do enfermeiro Thiago Uaín, preso desde o dia 17, quando foi deflagrada a Lama Cirúrgica, disse que ele é inocente.
A dona da empresa Esterileto, Mônica Marinho, disse que a culpa é de um ex-sócio. O que houve foi uma falha pela gestão antiga da entrada desse material na empresa. A gente está sendo até muito chato com os clientes quando alguém tenta enviar para gente alguma coisa que não pode ser processada.
A reportagem também entrou em contato por telefone e nos locais de trabalho dos médicos que admitiram que são os donos dos carimbos encontrados na Golden.
Eduardo Ramalho e Rodrigo Souza não retornaram. Já o advogado do médico Marcos Robson Alves Júnior disse que ele apresentou para a polícia documentos que comprovam sua idoneidade no que tange a relação médico e paciente. E que está à disposição para esclarecer quaisquer fatos para a conclusão da investigação.
O Fantástico não conseguiu o contato com o ex-sócio da Esterileto, Carlos Eduardo Rodrigues Soares. Já a Alfa afirmou que os envolvidos na investigação trabalharam na Alfa e foram demitidos.
Carlos Alberto Silva/arquivo Fachada do Hospital Metropolitano, alvo de operação
 

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