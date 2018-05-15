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Consulta online

Psicólogos podem atender pacientes via WhatsApp

Mudança em resolução do Conselho Federal de Psicologia autoriza uso de recursos tecnológicos

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 01:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 01:53
WhatsApp no celular: a consulta pode ser realizada com aplicativos e recursos on-line Crédito: Edson Chagas
Em um tempo em que praticamente tudo é dito, discutido e analisado pelas redes sociais, parece que só faltava mesmo haver uma sessão de terapia pela internet. Pois, agora, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) editou uma resolução em que autoriza os profissionais da área a usarem recursos tecnológicos, como o WhatsApp, até para realizar consultas.
A resolução 11/2018, publicada na última sexta-feira, amplia e regulamenta a prestação de serviços psicológicos via internet, segundo explica Maria Teresa Ruas Nogueira Pivetto, coordenadora técnica de Orientação, Fiscalização e Ética do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES).
Poderão ser prestados os serviços através de todas as tecnologias de comunicação com acesso à internet, como telefones, plataformas digitais e aplicativos. Mas o psicólogo só pode realizar esse serviço após fazer um cadastro prévio junto ao CRP para obter autorização para essa modalidade de atendimento.
Maria Teresa diz que é importante fazer o cadastramento para que o psicólogo receba as orientações técnicas e éticas sobre essa nova forma de atender.
A prestação desse serviço é diferente do atendimento presencial, mas de qualquer forma o psicólogo precisa assegurar a qualidade e cumprir com os princípios dispostos no Código de Ética, ressalta a coordenadora do CRP.
Para essa modalidade on-line, não são recomendados pacientes com ideação suicida, que tenham sido vítimas de violência ou apresentem graves transtornos mentais. No atendimento inicial, caso o psicólogo identifique esse quadro, deve encaminhar o paciente para um serviço presencial.
Na Unimed Vitória, pacientes já conseguem atendimento virtual, via Skype. O serviço passou a ser oferecido no ano passado, de forma piloto e com 25 pacientes, e agora atende a uma média de 80 pessoas. O atendimento on-line é limitado a 20 consultas, uma restrição prevista na antiga resolução que agora foi substituída.
Para ter acesso ao serviço, os pacientes são submetidos a uma avaliação presencial e, caso se encaixem no perfil, passam a usufruir da telepsicologia.
NOVA RESOLUÇÃO
DIFERENÇA
Limitação
Na antiga resolução, o atendimento virtual era restrito a orientações e limitado a 20 consultas. A nova resolução amplia as possibilidades de atendimento nas diferentes áreas da psicologia.
ATENDIMENTO 
Avaliação 
O atendimento pode ser feito por qualquer meio tecnológico, via internet. Inclusive a primeira entrevista, quando o paciente é avaliado para saber se pode usar a modalidade.
PERFIL
Contraindicação 
O serviço on-line não é recomendado a quem tem transtornos mentais, ideação suicida ou foi vítima de violência. Nesse caso, o paciente deve ser encaminhado a um serviço presencial.
SERVIÇOS
Seleção 
Além de consultas, outra possibilidade é usar a tecnologia em processos de seleção. Porém, os testes precisam ter aprovação do CFP e serem padronizados para o meio digital.
 

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