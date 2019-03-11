Protesto deixa trânsito lento na Avenida Norte Sul, na Serra

Uma manifestação de trabalhadores de uma empresa que atua no Complexo de Tubarão deixou o trânsito lento na Avenida Norte Sul, em Carapina, na Serra, no sentido Laranjeiras, no início da manhã desta segunda-feira (11). O trânsito foi fechado momentaneamente e liberado depois em duas faixas. No momento, todas as faixas estão fluindo normalmente.

Os trabalhadores alegam que a empresa Usiminas está demitindo trabalhadores capixabas para contratar profissionais de outros Estados para trabalhar na região.

De acordo com representantes sindicais, cerca de 10 mil funcionários estão com os braços cruzados nesta segunda. A manifestação já estava acontecendo internamente dentro da empresa, com trabalhadores em greve, e nesta manhã centenas de pessoas foram para frente da portaria da Vale, em Carapina.

Inicialmente os trabalhadores fecharam apenas uma faixa no sentido Laranjeiras e também se movimentavam no sentido Vitória da via, em Carapina. Posteriormente eles fecharam o trânsito no sentido Laranjeiras, mas liberaram pelo menos uma faixa a pedido da Polícia Militar.

Outras reivindicações também são colocadas na pauta do protesto. Segundo os representantes do movimento, a paralisação é por tempo indeterminado, assim como a manifestação em Carapina. Uma reunião deve acontecer com a empresa às 15 horas desta segunda, segundo representantes, e caso não haja avanço uma nova manifestação acontecerá nesta terça-feira (12), a partir das 6 horas.

OUTRO LADO

“A Usiminas Mecânica informa que está em permanente diálogo com os trabalhadores à frente da paralisação na obra no Complexo de Tubarão no Espírito Santo. Uma reunião de mediação, com participação do Ministério Público do Trabalho, está agendada para amanhã, terça-feira. A Usiminas Mecânica esclarece que faz parte de sua estratégia de atuação a priorização da mão de obra local", informou a empresa por meio de nota.