Protesto de moradores de bairro da Serra fecha entrada da Vale em Vitória

Um protesto com fogo em pneus interditou a entrada da Vale, em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). A manifestação, que terminou por volta das 9h, foi realizada por um grupo de moradores do bairro de Hélio Ferraz, na Serra.
Os moradores protestaram contra o alagamento que ocorreu no último final de semana no bairro, por conta da chuva. Na ocasião, a lagoa Pau-Brasil, localizada perto da empresa, transbordou na manhã de sábado (18) deixando aproximadamente 120 pessoas (60 famílias) desalojadas.
Muitos deles perderam móveis e utensílios domésticos. O manancial subiu cerca de um metro e meio.
INTERDIÇÃO
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, por conta do protesto, só foi possível entrar e sair da área da mineradora com carro particular, os ônibus da empresa ficaram retidos. Com o encerramento do protesto, a brigada de incêndio da Vale, apagou o fogo na via. Os manifestantes continuam no local e aguardam o termino de uma reunião entre um grupo de moradores e representantes da Vale. Com isso, o trânsito ainda não foi completamente liberado no acesso para a empresa.
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Vale comentou o caso. Veja a nota na íntegra.
"Em razão das fortes chuvas que ocorreram neste final de semana, elevaram-se os níveis das lagoas existentes na Grande Vitória. A Vale ressalta que as lagoas existentes na Unidade Tubarão não possuem nenhum tipo de comporta ou sistema que controle de vazão da água e que a redução do nível da água se dá por processos naturais. Também em função da chuva, houve extravasamento de resíduos oleosos provenientes de uma oficina. A ocorrência foi notificada aos órgãos ambientais e a empresa tomou todas as medidas para conter e recolher o material, que não chegou à comunidade."