Projeto prevê construção de vias de acesso ao Morro do Moreno

Projeto de construção das vias de acesso ao Morro do Moreno, na Praia da Costa Crédito: Felix Falcão | Prefeitura de Vila Velha

Prefeitura de Parar melhorar a acessibilidade de moradores e visitantes ao Morro do Moreno , ade Vila Velha elaborou um projeto que prevê a construção de vias de acesso ao ponto turístico. As ruas Xavier, Xingu e Arthur Bernardes passarão por drenagem e pavimentação.

A obra custará cerca de R$ 1,5 milhão e deve durar em torno de cinco e seis meses. Em entrevista ao Gazeta Online, o secretário municipal de obras, Luiz Otávio de Carvalho, afirmou que espera que, em até 90 dias, já tenha uma empresa contratada para dar início aos serviços. Um processo licitatório está aberto.

CONSULTA PÚBLICA

Uma consulta pública foi aberta durante 30 dias para ouvir a opinião de moradores sobre a construção das vias de acesso ao Morro do Moreno.

A Prefeitura atendeu às solicitações que vieram da comunidade e fez as alterações necessárias, como por exemplo a mudança do tipo de pavimentação.

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O projeto final de drenagem e pavimentação foi apresentado e aprovado pela população na última quinta-feira (02).