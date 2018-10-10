Proibida a prescrição de hormônios para fins estéticos

Pílulas: hormônios podem ser consumidos em formato de comprimidos ou injetáveis Crédito: arquivo

Uma decisão judicial determinou que médicos são proibidos de prescrever hormônios para antienvelhecimento e fins estéticos. O Conselho Federal de Medicina (CFM) já havia publicado uma resolução sobre o assunto em 2012, porém, uma ação civil foi movida na Justiça Federal com o objetivo de reverter a situação e liberar o uso desse tipo de tratamento, o que foi negado.

A ação foi movida pela Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia (Sobraf) contra o CFM, visando que o órgão não aplicasse a resolução 1.999/2012 aos médicos filiados. Essa resolução destaca que por falta de evidências científicas de benefícios e malefícios à saúde, não é permitido uso de terapias hormonais com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento. Esses hormônios são consumidos em pílulas ou injetáveis.

Dessa forma, a reposição de deficiências de hormônios e de outros elementos essenciais se fará somente em caso de deficiência específica comprovada. Além disso, o documento ainda menciona o papel do médico, que deve agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, guardando absoluto

respeito pela saúde e vida do ser humano, sendo proibido de realizar atos não consagrados nos meios acadêmicos ou ainda não aceitos pela comunidade científica.

O juízo da 1ª Vara Federal do Ceará julgou como improcedente a ação movida pela Sobraf, que, por sua vez, recorreu em segunda instância para derrubar a resolução. No último dia 28, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negou o recurso.

De acordo com o CFM, desde outubro de 2012, os médicos brasileiros que prescreveram terapias com o objetivo de conter o envelhecimento  práticas conhecidas como antiaging  estão sujeitos às penalidades previstas em processos ético-profissionais. No caso de condenação, após denúncia formal, eles podem receber de uma advertência até a cassação do registro que lhes autoriza o exercício da medicina.

O uso de hormônio de crescimento, por exemplo, é muito perigoso. Ele estimula todas as células, tanto as sadias quanto as doentes. Isso, portanto, pode estimular um câncer que estava adormecido na pessoa, explicou o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Fábio Trujilho.

Ele aponta que os hormônios também são utilizados para outros fins estéticos, como o emagrecimento. De acordo com Tujilho, muitos são usados para que o paciente ganhe massa muscular. No entanto, não há segurança quanto ao uso desse tratamento.

Qualquer médico pode prescrever hormônio. Não são todos os nutrólogos que trabalham dessa forma, por exemplo. Assim como tem médicos de outras especialidades e até aqueles que nem são especialistas que fazem propaganda desses tratamentos estéticos e rejuvenescedores. O médico que prescreve hormônio para esse fim está sujeito às punições.

A Associação Brasileira de Nutrologia foi procurada para comentar o assunto, mas, até a publicação desta reportagem, não deu retorno. A Sobraf, por sua vez, disse que não é do interesse da entidade se posicionar à qualquer veículo de comunicação sobre a decisão da Justiça. De acordo com o órgão, os associados à entidade foram comunicados sobre o caso.

CUIDADOS

Tujilho orienta que os pacientes precisam ter atenção quando forem em alguma consulta. Todo mundo espera um remédio que vai fazer emagrecer sem mudar o estilo de vida. Ou então aparentar ser mais novo, sem mudar os hábitos. Mas a verdade é que não existe milagre. Se um médico usa esse tipo de tratamento, que não é reconhecido pelo CFM, tem algo de errado.

Ainda de acordo com ele, as pessoas precisam pesquisar na página do CFM na internet qual é exatamente a especialidade do médico para que se consulte com um profissional adequado e preparado.

Uso de hormônios para emagrecimento até funciona, mas é um risco para outras doenças. Esse tipo de tratamento deve ser usado em pacientes que sofrem com a obesidade, que é uma doença crônica e merece ser tratada, finalizou.

USO DE SUBSTÂNCIAS PODE CAUSAR E LEVAR À MORTE

O uso de hormônios em tratamentos estéticos pode levar à morte, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Fabio Trujilho. O especialista diz que também pode causar câncer no fígado, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e até infertilidade nos pacientes mais jovens.

Quando o tratamento envolve o uso de corticoide para dar ânimo à pessoa, por exemplo, o organismo entende que não precisa mais produzir esse hormônio. Porém, ele é essencial. Se para repentinamente com o uso, a pessoa corre risco de vida, explicou, acrescentando que a suspensão deve ser feita de forma progressiva.

O câncer no fígado, de acordo com o médico, pode se desenvolver a partir do uso oral excessivo de testosterona para ganho de massa muscular. Quando usado por homens, o organismo masculino entende que não precisa mais produzi-lo. O corpo manda uma mensagem para a glândula que estimula os testículos a produzir o hormônio para parar de trabalhar. Quando o homem interromper o tratamento, não vai mais produzir de forma natural. Nesses casos, vai ter que usar remédio por muito tempo.

Segundo ele, esses tratamentos ainda podem gerar uma arritmia cardíaca. Quando a pessoa usa hormônio de crescimento que vai hipertrofiar (aumentar) um músculo, pode também hipertrofriar o coração.