Professor do Departamento de Direito da Ufes morre vítima de AVC

O professor do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Marcellus Polastri Lima, faleceu nesta quarta-feira (13) em decorrência de um AVC

Faleceu, na manhã desta quarta-feira (13), o professor do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo () Marcellus Polastri Lima, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi divulgada pela Administração Central da universidade.

De acordo com a Ufes, ainda não há informações sobre horário e local de velório e sepultamento do professor. A Administração Central da universidade diz que presta solidariedade aos familiares e amigos do professor Marcellus.

Jurista, o professor é autor de vários livros e artigos jurídicos, especialmente nas áreas de Direito Processual Penal, Teoria Geral do Processo, Direito Penal e Direito Processo Civil. Na Ufes, lecionava nos cursos de graduação e mestrado em Direito Processual. A notícia do falecimento, publicou a Ufes, deixou consternados estudantes, servidores técnicos e professores do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE).