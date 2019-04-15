Problema em fornecimento de energia gera apagão áreas do aeroporto

Um problema no fornecimento de energia gerou um apagão em algumas áreas do Aeroporto de Vitória na manhã desta segunda-feira (15). Passageiros informaram ao Gazeta Online que as telas que informam os horários de chegadas e partidas dos voos não estavam funcionando.

Segundo a Infraero, o apagão durou cerca de meia hora, em alguns pontos, entre eles os check-ins e parte do primeiro piso. Ainda de acordo com a administração do aeroporto, a energia já foi restabelecida e não houve um impacto maior por conta do problema no terminal. Perguntada se os voos cancelados pela manhã tinham relação com a falta de energia no local, a Infraero informou que não.