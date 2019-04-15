Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Problema em fornecimento de energia gera apagão áreas do aeroporto
Manhã desta segunda

Problema em fornecimento de energia gera apagão áreas do aeroporto

Passageiros informaram ao Gazeta Online que as telas que informam os horários de chegadas e partidas dos voos não estavam funcionando

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 14:49

Publicado em 

15 abr 2019 às 14:49
Desde que foi inaugurado, em abril, o movimento de passageiros no Aeroporto de Vitória vem crescendo. Crédito: Reprodução TV Gazeta
Um problema no fornecimento de energia gerou um apagão em algumas áreas do Aeroporto de Vitória na manhã desta segunda-feira (15). Passageiros informaram ao Gazeta Online que as telas que informam os horários de chegadas e partidas dos voos não estavam funcionando.
Segundo a Infraero, o apagão durou cerca de meia hora, em alguns pontos, entre eles os check-ins e parte do primeiro piso. Ainda de acordo com a administração do aeroporto, a energia já foi restabelecida e não houve um impacto maior por conta do problema no terminal. Perguntada se os voos cancelados pela manhã tinham relação com a falta de energia no local, a Infraero informou que não. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados