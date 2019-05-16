Princípio de incêndio atinge prédio na Avenida Marechal Campos

Um princípio de incêndio foi registrado no edifício onde funciona as áreas administrativas do Banestes, na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com informações de internautas do Gazeta Online, o prédio foi evacuado para o atendimento da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros Militar afirma que foi acionado por volta das 9h30 desta quinta-feira para atender a ocorrência de princípio de incêndio em um edifício na Avenida Marechal Campos, no bairro Consolação, em Vitória.
Ainda segundo os bombeiros, ninguém se feriu e as chamas foram controladas rapidamente. A situação se tratou de um problema no quadro de distribuição do ar-condicionado.
BANESTES
O Banestes informa que, na manhã desta quinta-feira (16), foi registrada uma ocorrência de incêndio na chave de controle dos aparelhos de ares-condicionados de janela do Edifício Bressan, localizado na Avenida Marechal Campos, em Vitória (ES). O edifício comporta áreas administrativas do Banco.
A equipe de bombeiros foi acionada e o incidente prontamente controlado. Todas as medidas preventivas foram tomadas e não houveram maiores danos, nem pessoas feridas. As atividades no edifício já foram restabelecidas.