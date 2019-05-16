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Bombeiros no local

Princípio de incêndio atinge prédio na Avenida Marechal Campos

Informações iniciais dão conta de que o fogo teria começado na casa de máquinas

Publicado em 

16 mai 2019 às 13:27

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 13:27

Princípio de incêndio atinge prédio na Av. Marechal Campos, em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um princípio de incêndio foi registrado no edifício onde funciona as áreas administrativas do Banestes, na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com informações de internautas do Gazeta Online, o prédio foi evacuado para o atendimento da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros Militar afirma que foi acionado por volta das 9h30 desta quinta-feira para atender a ocorrência de princípio de incêndio em um edifício na Avenida Marechal Campos, no bairro Consolação, em Vitória.
Ainda segundo os bombeiros, ninguém se feriu e as chamas foram controladas rapidamente. A situação se tratou de um problema no quadro de distribuição do ar-condicionado. 
BANESTES
O Banestes informa que, na manhã desta quinta-feira (16), foi registrada uma ocorrência de incêndio na chave de controle dos aparelhos de ares-condicionados de janela do Edifício Bressan, localizado na Avenida Marechal Campos, em Vitória (ES). O edifício comporta áreas administrativas do Banco.
 
A equipe de bombeiros foi acionada e o incidente prontamente controlado. Todas as medidas preventivas foram tomadas e não houveram maiores danos, nem pessoas feridas. As atividades no edifício já foram restabelecidas.

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