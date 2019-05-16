Princípio de incêndio atinge prédio na Avenida Marechal Campos

Princípio de incêndio atinge prédio na Av. Marechal Campos, em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online

Gazeta Online, o prédio foi evacuado para o atendimento da ocorrência. Um princípio de incêndio foi registrado no edifício onde funciona as áreas administrativas do Banestes, na Avenida Marechal Campos, em Vitória , na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com informações de internautas do, o prédio foi evacuado para o atendimento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar afirma que foi acionado por volta das 9h30 desta quinta-feira para atender a ocorrência de princípio de incêndio em um edifício na Avenida Marechal Campos, no bairro Consolação, em Vitória.

Ainda segundo os bombeiros, ninguém se feriu e as chamas foram controladas rapidamente. A situação se tratou de um problema no quadro de distribuição do ar-condicionado.

BANESTES

O Banestes informa que, na manhã desta quinta-feira (16), foi registrada uma ocorrência de incêndio na chave de controle dos aparelhos de ares-condicionados de janela do Edifício Bressan, localizado na Avenida Marechal Campos, em Vitória (ES). O edifício comporta áreas administrativas do Banco.



