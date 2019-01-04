Primeiro fim de semana de 2019 será de sol forte em todo o Espírito Santo

Calorão vai continuar e final de semana deve ser de praias cheias Crédito: Bernado Coutinho

Os últimos dias foram de sol e muito calor no Espírito Santo, e quem estava à espera do final de semana para curtir o verão com direito a banho de mar ou piscina pode comemorar: o calorão vai continuar! Para sábado (05) e domingo (06) o sol vai predominar de norte a sul do Estado, e a chuva só deve aparecer na próxima quarta-feira (09).

De acordo com o Climatempo, o ar seco e quente que vem predominando no Estado nos últimos dias vai continuar até o começo da próxima semana. O sábado (5) amanhece com tempo aberto entre as regiões de Vitória e São Mateus, faz muito calor o dia todo e não há previsão de chuva. Em áreas do interior e do sul do Estado, podem ocorrer pancadas de chuva rápidas até de moderada à forte intensidade, em locais isolados.

Já no domingo (6), as condições para chuva diminuem e o tempo fica seco em todo o Espírito Santo. O sol brilha forte com poucas nuvens, faz bastante calor e será mais um dia de praia!

CALORÃO EM VITÓRIA BATE RECORDE

Nesta quinta-feira (03), Vitória registrou recorde de calor. Os termômetros na capital capixaba registraram 35,1°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foi a temperatura mais alta do ano até o momento. Em 2018, a maior temperatura foi de 36,5°C, registrada no dia 29 de janeiro.

O ar seco e quente ainda vai predominar entre a segunda-feira (07) e terça-feira (08), quando o tempo permanece firme e o calor continua intenso. Na quarta-feira (09), as pancadas de chuva acompanhadas por raios podem voltar a acontecer no Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória.

VEJA TEMPERATURAS PARA O FINAL DE SEMANA

Sábado

Na Grande Vitória, algumas nuvens. Não chove. Vento moderado a forte da tarde para a noite.

Temperatura mínima de 22°C e máxima de 35 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva em parte do centro e sul, a partir da tarde. Podem ocorrer rajadas de vento no litoral e nas áreas atingidas pela chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, algumas nuvens.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens. Não chove na Região.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens. Não chove na Região. Vento de até moderada intensidade no litoral.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Domingo

Na Grande Vitória, algumas nuvens. Não chove. Vento moderado a forte da tarde para a noite.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, algumas nuvens. Não chove. Vento moderado a forte no litoral, entre a tarde e a noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, algumas nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, algumas nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, algumas nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, algumas nuvens. Não chove. Vento de moderada a forte intensidade no litoral.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.