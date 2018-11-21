Preto ou negro? IBGE explica classificação de cor e raça em pesquisas

Preto ou negro? Após a publicação da reportagem do Gazeta Online sobre diferença salarial entre pretos e brancos, muitos internautas questionaram o uso da palavra preto na página do Facebook do portal. Mas essa é a terminologia usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para classificação de cor e raça.
Procurada pelo Gazeta Online, a assessoria de imprensa do Instituto explicou que as pesquisas do IBGE utilizam o critério de autodeclaração de cor e raça, com as seguintes opções de resposta:
- Branca (para a pessoa que se declarou branca);
- Preta (para a pessoa que se declarou preta);
- Amarela (para a pessoa que se declarou de cor amarela - de origem oriental, como japonesa, chinesa, coreana etc.);
- Parda (para a pessoa que se declarou parda);
- Indígena (para a pessoa que se declarou indígena ou índia).
NEGROS
O Instituto informa ainda que o Movimento Negro costuma considerar negros a soma de pretos e pardos de acordo com a classificação do IBGE. Seguindo esse critério, não é possível trocar a palavra preto por negro na reportagem, pois mudaria o resultado da pesquisa.