Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Preto ou negro? IBGE explica classificação de cor e raça em pesquisas
Polêmica

Preto ou negro? IBGE explica classificação de cor e raça em pesquisas

Após questionamentos de internautas sobre título em matéria, o Gazeta Online procurou o Instituto para esclarecer a terminologia usada

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Adriano Monteiro, 35 anos, é produtor cultural Crédito: Marcelo Prest
Preto ou negro? Após a publicação da reportagem do Gazeta Online sobre diferença salarial entre pretos e brancos, muitos internautas questionaram o uso da palavra preto na página do Facebook do portal. Mas essa é a terminologia usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para classificação de cor e raça.
Procurada pelo Gazeta Online, a assessoria de imprensa do Instituto explicou que as pesquisas do IBGE utilizam o critério de autodeclaração de cor e raça, com as seguintes opções de resposta:
- Branca (para a pessoa que se declarou branca);
- Preta (para a pessoa que se declarou preta);
- Amarela (para a pessoa que se declarou de cor amarela - de origem oriental, como japonesa, chinesa, coreana etc.);
- Parda (para a pessoa que se declarou parda);
- Indígena (para a pessoa que se declarou indígena ou índia).
NEGROS
O Instituto informa ainda que o Movimento Negro costuma considerar negros a soma de pretos e pardos de acordo com a classificação do IBGE. Seguindo esse critério, não é possível trocar a palavra preto por negro na reportagem, pois mudaria o resultado da pesquisa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados