Prefeito de Vila Velha fala pela primeira vez após surto em creche

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, falou pela primeira vez sobre o surto de gastroenterite que atinge a creche Praia Baby, na Praia da Costa, durante uma assembleia popular no teatro municipal. De acordo com ele, o assunto está sendo tratado com cuidado, sem "tripudiar sobre a vida de ninguém". "A secretaria não deu tratamento leviano sobre o assunto. Não tratou com superficialidade. É um assunto da mais alta responsabilidade. Morreu uma criança e isso maltrata todos nós", disse.
Max Filho afirmou ainda que a equipe da prefeitura está junto ao Ministério da Saúde para manter a segurança de todo, inclusive das crianças da creche, os pais e familiares. "Ninguém desejou aquilo, mas aconteceu", disse.
Segundo o prefeito, o papel da prefeitura está sendo feito. "A Polícia Civil está apurando se há responsável ou não. Mas o nosso papel nisso é de fato investigar com afinco", afirmou.
Ele ainda falou da gravidade do surto e da importância das medidas tomadas depois da chegada do Ministério da Saúde para que não houvessem mais contaminações. "É um assunto grave, sério, que nenhum de nós gostaríamos de ter vivido, muito menos os pais do menino Theo Cypriano." Theo, 2 anos, era um dos alunos da creche e morreu em 27 de março.