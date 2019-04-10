Prefeito de Vila Velha fala pela primeira vez após surto em creche

O prefeito de, Max Filho, falou pela primeira vez sobre o surto de gastroenterite que atinge a creche Praia Baby, na, durante uma assembleia popular no teatro municipal. De acordo com ele, o assunto está sendo tratado com cuidado, sem "tripudiar sobre a vida de ninguém". "A secretaria não deu tratamento leviano sobre o assunto. Não tratou com superficialidade. É um assunto da mais alta responsabilidade. Morreu uma criança e isso maltrata todos nós", disse.